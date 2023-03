LIVRES | 24% de rabais pour les abonnés – Sous haute protection Le nouvel ouvrage de Dick Marty, témoignage d’une histoire extraordinaire.

Sous haute protection DR

Après le succès phénoménal de son premier livre, Une certaine idée de la justice, qui a été un best-seller aussi bien dans sa version française qu’italienne et serbo-croate, paru aux Éditions Favre en 2018, Dick Marty revient avec un nouvel ouvrage, témoignage d’une histoire extraordinaire.

Alors qu’il pensait enfin pouvoir jouir d’une vie calme entouré des siens, un coup de téléphone bouleverse brutalement sa vie quotidienne et celle de sa famille. Une menace grave, imminente et concrète déclenche une opération de protection policière sans précèdent en Suisse. Pendant seize mois, son habitation est transformée en une espèce de forteresse et tout déplacement a lieu selon un protocole de haute sécurité. L’auteur fait le récit de ces péripéties, rend hommage à ceux qui le protègent, mais ne cache pas son exaspération, voire sa colère envers la façon dont est conduite l’enquête: celle-ci ne saurait se limiter à la seule mise en sécurité de la cible, sans s’attaquer directement aux auteurs de la menace. D’autres intérêts, d’autres raisons non avouées seraient-ils en jeu?

Pour Dick Marty, coucher sur papier est un peu comme une thérapie. Il réagit à cette nouvelle épreuve avec l’écriture, et partage avec les lecteurs ses intérêts, ses expériences; il s’indigne, il questionne. De la psychiatrie aux maux qui menacent la démocratie en passant par l’histoire de la guerre d’Algérie, sa passion de jeune adolescent et sa véritable éducation à la politique, on chemine entre les différentes époques de ce personnage solitaire et engagé qui, tout au long de ces pages, sait éveiller l’intérêt. Cet ouvrage fait suite à, et complète en quelque sorte celui publié en 2018.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 22.–*

Prix lecteurs: Fr. 25.–*

Format: 15 x 23,5 cm, 152 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 3.–, frais offerts à partir de deux exemplaires commandés.