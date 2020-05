Retraites Populaires – Sous les feux de la pandémie, la prévoyance fait de la résistance Secouées par la crise, les caisses de pensions doivent poursuivre leurs réformes, selon le patron de l’institution vaudoise. Jean-Marc Corset

Philippe Doffey, directeur des Retraites Populaires. Lausanne, le 13 mai 2020.

La prévoyance est au cœur des turbulences provoquées par la pandémie, tant par la hausse de la mortalité liée au Covid-19 que par son impact économique et financier à travers les marchés boursiers. Retraites Populaires, ce sont 115’000 assurés - prévoyance professionnelle et 3e pilier - plus les 85’000 affiliés des caisses de pensions qui lui ont confié un mandat de gestion comme la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV) ou la Caisse intercommunale de pensions. L’ensemble représente 27 milliards de francs sous gestion avec un parc immobilier de 13’600 logements. Philippe Doffey, directeur général de Retraites Populaires nous explique comment son institution vit cette période particulière.