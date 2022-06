Nouvelle parution romande – Sous l’orage, Jean-Jacques Busino invoque le pouvoir des notes L’auteur genevois revient avec un roman noir qui interroge l’avenir du monde, dans une critique sociale mordante doublée d’une ode au génie musical. Caroline Rieder

Jean-Jacques Busino observe dans «Le ciel se couvre» les nuages qui s’amoncellent sur un mouvement alternatif qui a perdu son chef. Francis Traunig

Quelque part dans un coin de campagne, le fondateur d’un mouvement utopiste s’éteint. Sol laisse à la barre son fils Jésus, qui ne s’avère pas vraiment à la hauteur de son nom, assisté du grand argentier Pierre, qui détourne les ressources de la communauté, et de l’attaché de presse Samy, qui cache sous ses airs de bellâtre un prédateur sexuel. Or voilà qu’une journaliste, Marie, vient faire un reportage sur Sol. Elle découvre une communauté dont l’idéologie la séduit, mais qui va se déliter peu à peu, entre appât du gain, crime sordide, écoterrorisme et violence gratuite.