Polémique alimentaire – Migros retire une campagne de pub qui fâchait les paysans Le géant orange admet une «maladresse», le produit en question n’ayant rien à voir avec la salade. Pour le milieu agricole, l’affaire est close. Florent Quiquerez

Publicité trompeuse Le phénoxyacétate d’allyle n’est pas un pesticide utilisé dans l’agriculture, comme semblait le suggérer Migros, mais un arôme chimique. DR

Phénoxyacétate d’allyle. Ce terme ne vous dit sans doute rien, mais vous l’avez peut-être vu écrit en grand sur des publicités de Migros, qui montre un homme tenant un bol de salade. Juste en dessous, on peut lire en grand «Adieu phénoxyacétate d’allyle!» et, en plus petits caractères, «plus de 5000 produits bios».