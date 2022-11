Saga à Nyon – Sous pression, Elise Buckle annonce à demi-mot sa démission Quelques heures après que la Municipalité lui a demandé de respecter ses engagements, l’élue Verte a annoncé qu’elle remettra son mandat en jeu. Raphaël Ebinger

Elise Buckle a annoncé de manière alambiquée qu’elle pourrait quitter ses fonctions. Laurent Gillieron/KEYSTONE

«Désormais, nous souhaitons toutes et tous vivement que les choses s’apaisent et se calment pour tout le monde. Il est temps de faire la paix et de penser à l’avenir avec des projets et des initiatives constructives pour la Ville. Je souhaite le retour d’une ambiance collégiale, sereine et bienveillante à tous les niveaux.»