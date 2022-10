La révolte populaire en Iran prend de l’ampleur chaque jour depuis la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans tuée par la police des mœurs le 16 septembre dernier. Un mouvement sans précédent qui se place largement au-dessus des différences entre les villes, les régions ou les genres en Iran. Cette insurrection démocratique menée en premier par les femmes est un exemple de liberté au Moyen-Orient qui entraînera des conséquences géopolitiques importantes dans la région.

Le peuple se soulève après quarante-trois ans de régime islamique responsable des années les plus sombres de l’histoire de ce beau pays. Les jeunes veulent décider de leur avenir, une jeunesse assoiffée de liberté qui souhaite continuer à nourrir la grandeur de son histoire.

Pendant toutes ces années, le régime a cultivé la peur et l’oppression pour durer. L’histoire n’a décidément rien appris à ses dirigeants, le shah d’Iran avait utilisé la même recette, mais il a dû fuir le pays devant un mouvement de masse déterminé.

L’Iran voit un mouvement de contestation très différent des précédents, par une maturation de la population durant les révoltes précédentes, mais surtout le rideau de peur qui est tombé pour les plus jeunes. Nous sommes témoins du courage extraordinaire des étudiants, entre autres, ces derniers jours. La grogne gagne les régions les plus éloignées de l’Iran, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, une première dans l’histoire de la république islamique.

«Les pas d’une nouvelle révolution résonnent dans les rues de l’Iran malgré la violence sanglante du régime des mollahs.»

Les pas d’une nouvelle révolution résonnent dans les rues d’Iran malgré la violence sanglante du régime des mollahs. Nous entrons dans la quatrième semaine de contestation et il est trop tard pour que le régime puisse contrôler les manifestants. Le gouvernement a interdit tout rassemblement, les arrestations se multiplient, les prisons sont pleines; la police et les gardiens de la révolution sont sauvagement présents partout. Ils n’ont pas hésité à arrêter les étudiants dans l’Université de Sharif à Téhéran pour les enfermer et les tabasser à mort.

Le peuple iranien a besoin de solidarité à l’extérieur du pays, ses habitants ont besoin d’être entendus, il est par conséquent urgent de développer, dans le monde entier, une solidarité large des opinions publiques et des peuples avec ce mouvement démocratique.

Le silence assourdissant du Conseil fédéral

Le parlement français, à l’instar d’autres, a montré sa solidarité. Le gouvernement suisse ne peut plus garder le silence. Alors que nos voisins ont réagi et pris position en sanctionnant et en condamnant le régime, force est de constater qu’à part un tweet, le Conseil fédéral garde un silence assourdissant.

Dans les rues iraniennes, c’est le droit de tous les peuples à s’autodéterminer et à décider de leur propre destin qui se joue aujourd’hui. Dans tous les pays du Proche et du Moyen-Orient les régimes dictatoriaux tremblent face à la lutte pacifique que le peuple iranien a engagé pour le respect de ses droits et de ses libertés démocratiques.

Femme, Vie, Liberté!

Mazyar Yosefi Afficher plus Conseiller communal PS, Épalinges

