En route vers la Lune – Soutenu par la NASA, Space X se rend peu à peu maître de l’espace L’agence spatiale américaine a confié à la société privée la mission de permettre aux futurs astronautes d’atterrir sur l’astre lunaire. Olivier Wurlod

L’entreprise d’Elon Musk SpaceX, dont on voit ci-dessus la fusée Falcon 9, est devenue un partenaire incontournable de la NASA en moins de vingt ans. AFP

D’ici quelques jours, sans imprévu de dernière minute, Thomas Pesquet devrait être de retour dans la Station spatiale internationale (ISS). Pour la troisième fois depuis un an, la NASA a fait appel à la société américaine Space X pour permettre à l’astronaute français et ses trois confrères de vivre en orbite durant les six prochains mois.

Mais la société en mains de l’entrepreneur Elon Musk (également patron de Tesla) ne compte pas s’arrêter là et vise déjà bien au-delà de l’ISS. Depuis des années, l’on sait par exemple que l’excentrique milliardaire rêve de colonisation et de vie martienne. «L’humanité doit devenir une civilisation de voyageurs de l’espace», assure-t-il.