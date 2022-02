«Suisse Secrets» – Soutien à la liberté de la presse face au secret bancaire La levée d’une loi punissant toute personne utilisant des données bancaires volées est exigée après le scandale touchant en plein coeur Credit Suisse.

Reporters sans frontières juge que le secret bancaire fait peser une menace inadmissible sur la liberté de la presse. KEYSTONE

Des voix se sont élevées en Suisse au lendemain de révélations sur Credit Suisse qui aurait accepté pendant des années comme clients des autocrates, des trafiquants et des criminels de guerre présumés. Elles demandent la levée d’une loi rendant coupable de violation du secret bancaire toute personne utilisant des données bancaires volées.

Pour les Verts, ces révélations montrent «une fois de plus» que les banques suisses continuent à faire des affaires avec des dictatures, des autocrates et des criminels. Et qu’elles sont protégées par l’article 47 de la loi sur les banques, rendu possible par une initiative parlementaire PLR. Les Verts indiquent lundi dans un communiqué avoir déposé une intervention qui demande une révision immédiate de cet article.

Les écologistes demandent que le Credit Suisse et les autres grandes banques révèlent quels partis, groupes parlementaires et membres du Parlement elles soutiennent ou ont soutenu financièrement, sous quelle forme et à quelles conditions. Ils attendent la même transparence du PLR quant aux éventuels paiements reçus pendant la période de révision de la loi sur les banques. PS «pas surpris» De son côté, le PS n'est «pas surpris» par les révélations des Suisse Secrets, a déploré son coprésident Cédric Wermuth lors d'un point de presse à Berne lundi. Le parti à la rose veut faire pression au Parlement pour renforcer la Finma. Le gendarme financier devrait pouvoir infliger des amendes, comme cela se fait dans d'autres pays. Le PS veut auditionner en commission parlementaire Credit Suisse, la Finma et les autorités de lutte contre le blanchiment d'argent. «La Confédération doit pouvoir obtenir les données divulguées afin de faire la lumière sur cette affaire», selon Samuel Bendahan. Le parti déposera aussi lors de la prochaine session de printemps une intervention visant à «renforcer celles et ceux qui mettent en lumière de tels agissements». C'est absolument inacceptable que les médias suisses ne puissent pas participer à ce genre d'enquêtes. Menace admissible De son côté, Reporters sans frontières juge que le secret bancaire fait peser une menace inadmissible sur la liberté de la presse. L'organisation exige que le Conseil fédéral et le Parlement modifient la loi qui fait risquer aux journalistes risquent une procédure pénale s'ils écrivent sur des données bancaires divulguées suite à une fuite. «S'agissant d'informations révélées par les médias dans le respect des règles professionnelles et contribuant à un débat d'intérêt général, la Cour européenne des droits de l'homme ne tolère que peu d'exceptions à la liberté de la presse», rappelle RSF lundi dans un communiqué.

Credit Suisse conteste

Selon des recherches menées par plusieurs médias internationaux, la banque Credit Suisse aurait, pendant des années, accepté comme clients des autocrates, des trafiquants de drogue et d’êtres humains ainsi que des criminels de guerre présumés, selon une enquête de plusieurs médias. Ces derniers ont analysé des données de la banque fournies par une source anonyme.

Credit Suisse a indiqué fermement rejeter «les allégations et insinuations concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque». Les faits présentés sont essentiellement historiques, remontant dans certains cas aux années 1940, a encore indiqué la banque. Ils reposent sur «des informations partielles, inexactes ou sélectives sorties de leur contexte». Pour des raisons juridiques, Credit Suisse ne peut pas s’exprimer sur des relations potentielles avec des clients.

ATS

