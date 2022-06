Les temps sont durs. La hausse du prix des carburants provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Poutine souligne notre dépendance aux énergies fossiles et le besoin de s’en libérer. L’augmentation du prix de l’électricité avoisinera les 40%. Les propriétaires reporteront ces hausses de charges sur les 70% de locataires du canton.

Cette guerre provoque une augmentation du prix des denrées alimentaires de base. S’y ajoute une stagnation des salaires, qui diminuent souvent en valeur réelle du fait d’une inflation à 3%. Il en va de même pour nos retraités dont les rentes ne sont pas indexées. Enfin, pour 2023 de fortes élévations de primes sont attendues pour l’assurance maladie. Les fins de mois s’annoncent difficiles.

«Nous demandons un rabais d’impôts de 350 fr. par adulte et de 150 fr. par enfant à charge. Pour une famille d’un couple et deux enfants, ce rabais d’impôts s’élève à1000 fr.»

C’est dans ce contexte que la majorité bourgeoise du Grand Conseil vaudois a voté en mai une motion UDC demandant une diminution de 5 points du coefficient cantonal d’impôts sur le revenu et sur la fortune dès 2023. Il faudra être très à l’aise financièrement pour voir les effets de cette baisse d’impôts, présentée comme une mesure de soutien aux classes moyennes. Car cette promesse n’est pas tenue. Pour une famille composée d’un couple et de deux enfants, le gain serait de 70 fr. seulement pour un revenu annuel imposable de 75’000 fr., de 387 fr. pour un revenu de 150’000 fr., mais de 5733 fr. pour un revenu de 1 mio fr. («24 heures» du 25.05.2022). Nous voilà face à une mesure idéologique, inopérante pour soulager la classe moyenne.

En juin, l’Alliance de Gauche au Grand Conseil, composée du Groupe socialiste, des Vert·e·s et d’Ensemble à Gauche & POP, a déposé sa motion pour une revalorisation du pouvoir d’achat. Nous demandons un rabais d’impôts de 350 fr. par adulte et de 150 fr. par enfant à charge. Pour une famille d’un couple et deux enfants, ce rabais d’impôts s’élève à 1000 fr.

Cette aide reconductible doit intervenir sans attendre avec un effet rétroactif sur le décompte d’impôts 2021. Une famille se retrouve gagnante par rapport à la baisse d’impôts de 5 points dans toutes les catégories de la classe moyenne: 930 fr. de gain pour un revenu annuel de 75’000 fr., 613 fr. pour un revenu de 150’000 fr. et encore 152 fr. de plus pour un revenu de 250’000 fr.

Déduction pour frais de garde augmentée

Nous complétons ce rabais d’impôts d’une hausse du plafond de déduction pour frais de garde à concurrence de 25’000 fr. par an (10’100 fr. actuellement). Un parent ne doit pas se mettre à calculer pour savoir s’il est plus intéressant financièrement de reprendre une activité professionnelle ou de garder son enfant. Nous devons améliorer la conciliation entre activité familiale et professionnelle.

Le rabais d’impôts et la hausse du plafond de déduction pour frais de garde doivent représenter un montant équivalent aux 180 mio fr. estimés pour la baisse d’impôts de 5 points. Dans une situation de chute du pouvoir d’achat, donnons-nous les moyens d’aider réellement les classes moyennes et populaires.

Jean Tschopp Afficher plus Député PS, président de Groupe

