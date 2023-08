Soutien aux proches aidants – Ils soulagent les familles d’enfants sourds Philippe Wieler et Christel Molleyres comblent un manque en proposant un service à domicile pour accompagner les familles d’enfants sourds. Yves Merz

Pour les parents, apprendre que son enfant est sourd est un choc. Le monde s’écroule. La grande majorité des familles n’ayant jamais été confrontée à la surdité, l’annonce du diagnostic les laisse désemparées. Les questions se bousculent. On peut trouver des réponses auprès de professionnels, associations ou institutions, mais comment faire le tri dans la foule d’informations reçues, parfois confuses, ou même contradictoires?

Impliqués professionnellement dans le monde de la surdité depuis plus de vingt ans, Christel Molleyres et Philippe Wieland ont constaté qu’il y a un manque à pallier et que les parents se retrouvent souvent seuls, l’attention étant principalement portée sur l’enfant. Ce moment est d’autant plus déstabilisant qu’il n’y a pas de solution type, chaque enfant étant différent, chaque situation familiale étant unique. D’où leur idée de proposer un accompagnement personnalisé à domicile. Cette nouvelle prestation sera présentée samedi au Signal-de-Bougy, à l’occasion de la Journée romande des familles organisée par l’Association suisse de parents d’enfants déficients auditifs (Aspeda).

«Nous voulons offrir un temps d’écoute qui permette de digérer cette nouvelle inattendue en dehors de la pression du moment. Nous souhaitons aller à la rencontre des familles, parents et fratrie, à leur domicile, pour leur éviter l’essoufflement d’un énième déplacement pour un rendez-vous», expliquent les créateurs de ce nouveau service inspiré d’une structure en Belgique, dans laquelle ils se sont immergés durant un mois en 2022.

Combler un vide

Eva Mani, codirectrice de l’Aspeda, confirme qu’une telle prestation viendra combler un vide. «Il y a beaucoup de professionnels à disposition qui apportent leurs compétences, mais il manque une prise en charge neutre et globale des parents.» Constat partagé par Corinne Béran, fondatrice de BoulevardSanté, à Lausanne: «Il y a rapidement un suivi médical, mais il manque une main tendue, une présence à qui confier ses émotions et ses interrogations.»

«Accompagner les parents dans un processus d’adaptation permettra une meilleure compréhension de la situation et de sortir d’un éventuel déni ou refus de la différence.» Christel Molleyres et Philippe Wieland

Christel Molleyres et Philippe Wieland précisent qu’ils ne veulent surtout pas se substituer aux professionnels, ni prendre parti dans les luttes qui divisent parfois le milieu de la surdité. Ils sont «accompagnatrice» et «accompagnateur», et leur but est de fournir des informations complètes et objectives afin que les parents puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Ils sont évidemment en contact avec l’ensemble des intervenants du réseau concerné par la surdité et souhaitent collaborer avec les hôpitaux et médecins qui posent le diagnostic.

«Accompagner les parents dans un processus d’adaptation permettra une meilleure compréhension de la situation et de sortir d’un éventuel déni ou refus de la différence, ajoutent les deux collègues. En plus de renforcer les compétences parentales, ces temps d’échanges seront aussi l’occasion de coconstruire des liens avec l’enfant sourd et son entourage.»

Le Surdibus

Les deux porteurs du projet projettent d’aménager un minibus qui fera office de bureau/centre de documentation spécialisé en surdité. À ce jour, ils n’ont pas encore l’argent nécessaire. «Nous avons créé l’association Surdibus pour conduire notre recherche de fonds. Nous avons déjà obtenu le soutien de plusieurs fondations et de la Loterie Romande, mais cela ne suffit pas. Nous pouvons nous salarier, donc proposer la prestation dès la semaine prochaine, mais pas encore avec le minibus.» Pour les parents, la séance d’environ une heure trente à deux accompagnants sera facturée 50 francs.

Selon la Société suisse de pédiatrie, en 2021, la Suisse a enregistré 89’644 naissances. La surdité congénitale concerne environ 180 de ces enfants et la surdité acquise environ 270. Un quart d’entre eux sont Romands.

