Regard philosophique sur le Covid – «Souvent, on fait appel à la liberté quand on pense à ses intérêts propres»

«Souvent, on fait appel à la liberté quand on pense à ses intérêts propres»

À l’heure où les restrictions se durcissent face à la 5e vague, Simone Zurbuchen, professeure de philosophie à l’UNIL, revient sur le concept de liberté individuelle. Et ses limites.

Le mot «liberté» est servi à toutes les sauces en ce moment.

Voyager, visiter nos parents, rencontrer des amis au bar du coin… Tout cela allait de soi, avant. À travers les restrictions, nous avons réalisé la valeur de ces libertés et combien elles nous sont chères. C’est peut-être pour ça qu’on en parle autant. Je pense aussi qu’il y a, chez certains, une confusion entre le droit de réaliser ses intérêts égoïstes et le vivre en société. Très souvent, on fait appel à la liberté quand on pense à ses intérêts propres, sans tenir compte de ceux des autres.