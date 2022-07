Véganisme théâtral – Soya the Cow, vachement militante Le performeur Daniell Hellmann et son alter-ego Soya the Cow proposent une déambulation en ville, dans le cadre du festival de la Cité. Natacha Rossel

Soya the Cow, alias Daniel Hellmann, dans «Try Walking in my Hooves». Chhandak Pradhan

Soya the Cow, alias Daniel Hellmann, est une vache drag-queen, sexpositive, végane, féministe et militante des droits des animaux. Dans «Try Walking in my Hooves» («Essayez de marcher dans mes sabots»), Soya entraîne les spectatrices et spectateurs dans une déambulation théâtrale à travers la ville, mercredi et jeudi soir.

Au cours de la balade, l’artiste pointera notre attention sur les corps d’êtres non humains: des canidés promenant leurs bipèdes, des pigeons qui se soulagent sur des monuments, des cadavres transformés en sacs, en vêtements ou en aliments.

Parée d’atours chamarrés, Soya the Cow chante et danse dans la ville, elle nous entraîne dans une performance philosophique et ludique, nous invite à modifier notre regard sur le monde de vivants et à repenser notre animalité. Une transhumance, en somme, entre les arches des escaliers du pont Bessières et Plateforme 10 (et inversement).

Depuis 2018, Daniel Hellmann/Soya the Cow explorent des esthétiques à la frontière de l’art et de l’activisme, oscillant entre utopie et parodie. Le credo de l’artiste? «Soya est synonyme d’amour, de liberté et de justice climatique pour tous les êtres vivants de cette planète.»

Natacha Rossel est journaliste à la rubrique culturelle et couvre les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle travaille à «24heures» depuis 2012. Elle est passée par les rubriques Vaud & Régions et Web. Plus d'infos @NatachaRossel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.