Mode d’emploi – Soyez les premiers informés avec «24 heures» Breaking news, actualités vaudoises et sportives: ne ratez rien avec nos notifications sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez le guide! La rédaction

Si vous souhaitez recevoir les dernières informations vaudoises, suisses, internationales ou sportives sur votre téléphone ou sur votre tablette via des notifications, rien de plus simple. Il vous suffit de suivre notre marche à suivre et en quelques clics, c’est réglé.

Première étape

Ouvrez votre application «24 heures» sur votre téléphone ou votre tablette et appuyez sur les trois petits traits en haut à droite.

Deuxième étape

Cliquez ensuite sur la barre grise «Réglages» en bas de votre écran.

Troisième étape

Cliquez ensuite sur «Alertes actu». Vous pouvez aussi ici, si vous le désirez, grossir la «taille des caractères» de nos articles avec la barre en dessus.

Quatrième étape

Il vous suffit de cocher les quatre pastilles ou seulement celles qui vous intéressent et d’appuyer sur le bouton «Confirmer» en bas de votre écran. Et voilà, vous recevrez dorénavant les alertes infos que vous avez sélectionnées sur votre téléphone ou votre tablette.

Si ce n’est pas le cas, veuillez contrôler dans les réglages internes de votre téléphone ou de votre tablette que vous ayez «Autoriser les notifications» pour l’application «24 heures». Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez supprimer l’application, la retélécharger et recommencer notre marche à suivre.