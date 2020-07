Premier vol commercial habité – Space X: le retour est plus dangereux que l’ascension La capsule Crew Dragon doit se détacher de la Station spatiale internationale le 1er août, pour ramener sur Terre les deux astronautes Bob Behnken et Doug Hurley. C’est la partie la plus risquée de cette mission spatiale. Jocelyn Rochat

La capsule Crew Dragon s’amarre ici à la Station spatiale internationale. Le 1 er août, elle se décrochera pour revenir sur Terre. SPACE X/NASA

Si la météo au large de la Floride le permet, la capsule Crew Dragon devrait effectuer son retour sur Terre entre le 1er et le 2 août. Pour Bob Behnken et Doug Hurley, les deux astronautes de la NASA qui effectueront ce vol, cette dernière étape représentera la partie la plus périlleuse de la mission Demo-2 qui a débuté le 30 mai dernier. Et qui devrait constituer le tout premier vol spatial commercial habité, puisque la NASA a acheté ce périple à la firme Space X d’Elon Musk.