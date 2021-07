Fête nationale à Gland – Spectacle aérien et pique-niques sur gazon pour le 1er Août La Ville propose une fête nationale entre traditions et nouveautés, dans différents quartiers. Yves Merz

Image modélisée de la projection vidéo qui aura lieu sur une grappe de ballons gonflables. Lumen

La bonne idée de la Municipalité de Gland pour que la fête nationale puisse exister, c’est de l’éclater en cinq lieux pouvant accueillir 500 personnes sans pass sanitaire. À cela s’ajoutent une projection géante dans les airs en première mondiale, une webradio proposant des jeux-concours avec des vols en avion à gagner, deux zones de tir pour les feux d’artifice, une émission TV, sans oublier la Tartine Party, le défilé et la partie officielle. Autant dire que le programme du 1er Août à Gland est copieux, attractif et innovant. Tout cela entre 9 h et minuit.