Spectacles en famille – Le Petit Théâtre fera voyager son jeune public La salle lausannoise promet une saison baroudeuse. À l’ouest de la capitale, dans le Chablais et avec l’OCL aussi, les petits spectateurs seront servis. Lea Gloor Matthieu Chenal

Créé en 2019, «Nils, le merveilleux voyage» reviendra au Petit Théâtre en fin d’année. Philippe Pache

En ce mois de septembre, la rentrée théâtrale sonne aussi pour les jeunes spectatrices et spectateurs. À Lausanne, près de la cathédrale, le Petit Théâtre annonce 19 spectacles, dont six créations et une reprise, comme autant d’invitations au voyage. La compagnie française Rêve général! ouvrira les feux avec deux propositions, «Dchèquématte» (7 au 10 septembre, dès 7 ans) et «Dans ta valise» (13 au 17 septembre, dès 4 ans). Toutes deux sont issues de leur projet Ursari et traitent des thèmes sensibles de l’accueil et de l’exil.