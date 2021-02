Lors de la phase finale de l’atterrissage, Perseverance a été lentement déposé au sol suspendu par trois câbles depuis l’étage de descente. La première photo inédite a été prise depuis le dessous de cet étage de descente, et montre ainsi le dessus du rover, ses six roues déployées, et sous lui, le sol martien.

NASA/JPL-CALTECH/AFP