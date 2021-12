La saga continue – «Spider-Man» au minimum syndical Le 27e long métrage Marvel n’est pas le choc annoncé, ni visuellement ni émotionnellement. Pascal Gavillet

Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, qu’il incarne dans le MCU depuis 2017. SONY PICTURES

Les apparences, l’identité. La réputation, l’image qu’on renvoie, la représentation. Ces questions sont rarement centrales dans les films du MCU (Marvel). Mais avec «Spider-Man: No Way Home», elles ont une valeur introductive indéniable. Pour ceux qui n’ont pas le contexte très clair dans la tête, revenons un peu en arrière.

En juillet 2019, «Spider-Man: Far From Home» se terminait par la mort de Mysterio, l’un des pires méchants de la saga, qui juste avant de mourir avait eu le temps de révéler qui est Spider-Man en réalité. Soit Peter Parker, ce que tout le monde sait. «Spider-Man: No Way Home», qui sort aujourd’hui, repart donc sur ce cas de conscience qui fait de Parker/Spider-Man un être redevenu psychologiquement vulnérable, puisque tout le monde sait qui il est. Son masque, sa combinaison, font-ils encore sens? Pas vraiment.