Sorties cinéma – «Spider-Man», «Renfield»: quels films aller voir cette semaine? L’excellent nouveau «Spider-Man» va tout écraser mais il reste néanmoins quelques petites nouveautés. Pascal Gavillet Namya Bourban

«Spider-Man: across the Spider-Verse», toujours plus moderne

Miles Morales (Shameik Moore). SONY

Avec le succès fracassant de «Spider-Man: New Generation» en 2018, impossible pour Sony Pictures de passer à côté d’une suite. On retrouve ainsi Miles Morales, le Spider-Man version ado qui fait de nouveau figure de personnage principal, autrefois entraîné par Peter Parker alias «le vrai Spider-Man». Il s’exprime grâce à la voix de Shameik Moore.

À présent, le New-Yorkais âgé de 15 ans se retrouve seul pour contrer le chaos semé par les supervilains de la ville. En l’occurrence un personnage plutôt maladroit et peu habile dans sa capacité de créer des trous dans l’espace: La Tâche. Miles, héros à l’aube de sa «carrière», s’en moque. Dans un humour typiquement «marvelien». Un style dont on se délecte plus particulièrement en version originale, à l’anglaise.

Les réalisateurs Kemp Powers, Joaquim Dos Santos et Justin K. Thompson mettent en scène les thèmes en lien avec la parentalité. Le manque de dialogue, la peur de perdre son enfant lorsqu’il sera grand. La notion de bien et de mal est également placée sur la table, avec une remise en question de la bonté absolue des héros.

Allez voir le film qui a tout prévu pour nous maintenir en haleine avec une suite annoncée. Miles, alias Spider-Man, et Gwen, alias Spider-Woman, réussiront-ils à construire une histoire d’amour dans ce nouveau numéro? Réponse sur l’écran.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Spider-Man: across the Spider-Verse» Afficher plus Réalisateurs: Joaquim Dos Santos et Kemp Powers

Action-Aventure (USA, 140’)

«L’improbable voyage d’Harold Fry», sacré pèlerinage

Un homme qui traverse l’Angleterre à pied. PRAESENS

«The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry», de Hettie Macdonald, qui n’avait rien tourné depuis «Beautiful Thing», romance gay de 1996, est un film classique et efficace dans sa volonté de charrier les bons sentiments. Le héros y reçoit la lettre d’une amie en train de mourir du cancer et décide d’aller lui porter sa réponse en traversant toute l’Angleterre à pied. Son odyssée émeut et va correspondre pour lui à cet exutoire qu’il a cherché durant toute sa vie. Juste et touchant, avec un Jim Broadbent formidable.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«L’improbable voyage d’Harold Fry» Afficher plus Réalisatrice: Hettie MacDonald

Avec Jim Broadbent, Penelope Wilton

Drame (GB, 108’)

«Birds of America», oiseaux disparus

Peinture d’Audubon. CINEWORX

Au début du XIXe siècle, le peintre Jean-Jacques Audubon avait traversé la Louisiane pour dessiner les oiseaux du Nouveau Continent. En résulta un livre célèbre, «Birds of America». Que Jacques Lœuille se propose de feuilleter dans ce documentaire, qui s’interroge sur tous ces oiseaux disparus depuis plus d’un siècle.

Témoignage sur un peintre relativement méconnu et sur un continent, le film est simple et beau, mais l’impression de parcourir un livre d’images ne s’évapore jamais. Ce sont là les limites d’un projet qui peut sembler anachronique dans la production actuelle.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Birds of America» Afficher plus Réalisateur: Jacques Lœuille

Documentaire (Fr., 84’)

«Renfield», ce cabot de Dracula

Dracula (Nicolas Cage) et Renfield (Nicholas Hoult). UNIVERSAL

À la sauce Dracula, voici cette version revisitée qui ne restera pas dans les annales. Assistant du célèbre vampire, Renfield en a assez de servir d’esclave et va tenter de s’en affranchir. Addition de scènes plus gores que la moyenne, ce métrage uniforme signé Chris McKay se caractérise par une bande-son assourdissante et une pauvreté dans les scènes d’affrontements. Destiné à un public biberonné à ce type de produits, il est dominé par un Nicholas Hoult jouant de son trouble. À ses côtés, Nicolas Cage en Dracula cabotine.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Renfield» Afficher plus Réalisateur: Chris McKay

Avec Nicholas Hoult, Nicolas Cage

Horreur (USA, 98’)

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet Namya Bourban est journaliste à la rubrique culture et société. Auparavant, elle a travaillé au sein de la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.