États-Unis – Spike Lee prépare une série documentaire sur le 11 septembre Le réalisateur américain Spike Lee s’est associé avec HBO pour réaliser une série documentaire pour le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.

Le réalisateur Spike Lee, lors de la cérémonie des Oscars à Hollywood le 9 février 2020. AFP

Le réalisateur Spike Lee prépare une série documentaire pour le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, un «portrait inédit» des New-Yorkais et de leur capacité à rebondir, depuis la destruction du World Trade Center à la pandémie actuelle, a indiqué lundi la chaîne HBO (groupe WarnerMedia).

Le groupe n’a pas dit exactement quand la série serait diffusée, sur HBO et la plateforme de streaming HBO Max, indiquant uniquement qu’il serait disponible «plus tard cette année», dans un communiqué. «Je suis fier d’avoir un «Spike Lee Joint» sur comment notre/ma ville s’est retrouvée à l’épicentre du 11 septembre et du Covid-19», a indiqué le célèbre réalisateur new-yorkais, cité dans le communiqué.

Pas une première

«Avec plus de 200 interviews, nous creusons vraiment dans ce qui fait de New York City la plus formidable ville du monde, et la diversité des habitants qui y contribue. Depuis des siècles les observateurs et des gens animés par la haine ont proclamé – à tort – que New York était morte et puante», a ajouté le cinéaste, oscarisé pour «Do The Right Thing» et, tout récemment, «BlacKkKlansman».

Lisa Heller et Nancy Abraham, co-responsables des documentaires chez HBO, se sont félicités de cette nouvelle collaboration avec le cinéaste de 63 ans, qui avait notamment déjà travaillé avec HBO pour une série documentaire sur les conséquences de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. «Nous chérissons la capacité de Spike Lee à relater ces événements historiques, en rendant hommage aux victimes tout en témoignant de la force et de la résilience de l’humain», ont-elles indiqué.

AFP