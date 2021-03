Consommation d’alcool – Spiritsuisse part en guerre contre Bruxelles La Commission européenne veut légiférer pour limiter la consommation d’alcool. Tollé chez les producteurs et distributeurs de spiritueux de Suisse. Yannick Van Der Schueren

Dans le cadre de son vaste projet d’«Europe de la santé», l’Exécutif européen souhaite prendre des mesures supplémentaires pour diminuer la consommation d’alcool. Elle justifie ses intentions en s’appuyant sur un aide-mémoire publié en novembre dernier par l’OMS Europe.









CHRISTIAN BRUN

«Inadmissibles, disproportionnées et excessives.» Pour Spiritsuisse, c’en est trop. L’association des principaux producteurs et distributeurs de spiritueux de notre pays s’élève contre les déclarations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les conclusions de Bruxelles concernant la consommation même modérée d’alcool et le cancer.

Les dangers de l’alcool selon l’OMS

«Le public doit savoir que même à un faible niveau, la consommation d’alcool peut être à l’origine d’un cancer», selon l’OMS. Dans le cadre de son vaste projet d’«Europe de la santé», l’Exécutif européen entend donc prendre des mesures supplémentaires pour diminuer la consommation d’alcool. Elle justifie ses intentions en s’appuyant sur un aide-mémoire publié en novembre dernier par l’OMS Europe.