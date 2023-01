26 juin 2023 : Départ pour Paris Charles de Gaulles pour rejoindre le reste du groupe et des guides Grands Espaces- récupération des chambres, souper avec le reste du groupe

Jour 1: Paris-Longyearbyen

(Spitzberg) (vol privé et direct) Vol vers Longyearbyen. Excursion dans la vallée de l’Adventdal, temps libre en ville. Navigation dans l'Isfjord.



Jours 2 et 3 : Terre Albert 1er

Des fronts de glaces impressionnants, de grandes colonies d’oiseaux et des régions chargées d’histoire serties dans leur cadre impressionnant de pics alpins et de glaciers. Navigation vers l’île de Moffen (baleines, morses), au-delà de 80° Nord.



Jour 4 : Détroit de Hinlopen et Terre du Nord-Est Fjord de Murchison

Sa station scientifique de 1958, ses colonies de morses et les restes de la présence Pomors. La colonie d’oiseaux la plus spectaculaire de l’archipel (Alkefjellet).



Jours 5 à 8 : Banquise, Terre du Nord-Est

Cap au Nord et à l’Est Le vrai pays des glaces, des calottes et la plus grande barrière de glaces de l’hémisphère Nord des icebergs à bord du bateau polaire Ocean Nova (11 jours) impressionnants. Le pays des déserts froids et des ours : 250 y maraudent.



Jours 9 et 10 : Fjord de Smeerenburg

Baie du Roi Le fjord des baleiniers. Le front du glacier s’abîme en mer et ses montagnes sont taillées en dentelles. Les sommets des Trois Couronnes dominent cette baie superbe et chargée d’une histoire d’une exceptionnelle richesse. Plusieurs glaciers, en recul, y vêlent leurs grands icebergs. Colonies d’oiseaux, réserves botaniques, stations scientifiques. Rennes et renards polaires seront au rendez-vous.