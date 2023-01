Sportifs

Des revenus à la dérive

Dans les pages People ou Sports des quotidiens, on fait état des revenus de sportifs dont le nombre de zéro fait frémir, mais qui ne semble pas émouvoir spontanément le commun des mortels. Il est vrai que, depuis un an, l’inflation sur les biens de consommation concentre l’attention de chacun sur le contenu de son porte-monnaie et sur son pouvoir d’achat.