Urbanisme à Yverdon-les-Bains – «Sports 5» fait le pari de marier deux univers souvent opposés Le projet de réaffectation de l’ancien site artisanal mêle activités sportives et culturelles. Cet important projet est mis à l’enquête publique en fin de semaine. Frédéric Ravussin

Les travaux de réaffectation de «Sports 5» devraient débuter au mieux au printemps 2022. INFOGRAPHIE OCEANE HAENNI

La danse est-elle un sport ou un art? S’il est difficile d’y répondre vite, la question n’aura plus besoin d’être posée du côté de Sports 5. L’école qui se trouve dans cet ancien complexe artisanal racheté par la Ville d’Yverdon en 2016 se retrouvera bientôt au cœur d’un site où doivent se mêler harmonieusement activités physiques et culturelles. Tout un programme qui passe par une imposante transformation mise à l’enquête en fin de semaine.

Cet important projet – 5,5 millions de travaux en plus du rachat du site pour 6,3 millions – a été rendu possible par la mise sur pied d’un projet public-privé (PPP) auquel sont associés la Commune et Mario Di Pietrantonio, représentant d’un groupe d’investisseurs et président d’Yverdon-Sport. «À l’heure où les finances communales sont mises à mal, l’arrivée de tels partenaires financiers est plus qu’importante», a confirmé le syndic, Jean-Daniel Carrard, en conférence de presse mercredi.

Pôle d’attractivité majeur

Sports 5, nom de transition en référence à l’adresse postale des lieux, s’inscrit dans le nouveau quartier Gare-Lac qui densifiera toute cette partie de la ville. «Il était dès lors important d’en faire un pôle d’attractivité majeur. Et comme il est situé entre la ville et le lac, le programme architectural, qui respecte par ailleurs le passé de ce site, prévoit d’y réaliser une percée permettant de le traverser de part en part», a souligné la municipale de l’Urbanisme, Gloria Capt.

Cette position stratégique n’a échappé à personne. Et surtout pas à ceux qui le fréquentent déjà, comme les spectateurs et gérants de la salle de concert de l’Amalgame, que la Ville assure vouloir continuer à soutenir via ce projet. «J’ai longtemps souffert de l’opposition qui est souvent faite entre le monde du sport et celui de la culture, a précisé le syndic. Ici, les trois services communaux de la culture, de l’urbanisme et des sports ainsi que notre partenaire ont travaillé dans l’idée de conférer à ce projet innovant une identité propre.»

Une identité qui se retrouve notamment au sein de nombreux espaces mutualisés de ce lieu multifacette. «On y trouvera des ateliers, pour de la création musicale ou d’arts plastiques, une école de cirque, et plein d’autres lieux pour de la réparation, de la création manuelle ou du recyclage ainsi que des espaces polyvalents», a détaillé la municipale de la Culture, Carmen Tanner, évoquant un incubateur pour jeunes talents sportifs et artistiques.

«La jeunesse yverdonnoise trouvera ici le lieu de rencontre qui lui manque tant actuellement.» Mario Di Pietrantonio, partenaire privé et président d’Yverdon-Sport

Ces talents sportifs seront par exemple actifs dans les sports de combat, puisqu’il est déjà acquis que Sports 5 hébergera la Fédération suisse de judo et de jujitsu, alors que des discussions sont en cours avec une autre fédération, a glissé Ophélia Dysli-Jeanneret, cheffe du Service des sports de la ville. Quoi qu’il en soit, Mario Di Pietrantonio est enthousiaste: «Il n’existe nulle part ailleurs en Suisse de pareil complexe. La jeunesse yverdonnoise y trouvera le lieu de rencontre qui lui manque tant actuellement», souligne-t-il en mentionnant au passage les 1800 m² de murs de grimpe qui y seront dressés.

La partie qui lui est propre offrira différentes possibilités d’hébergement pour les acteurs du site, qu’ils soient de passage ou permanents: un hôtel d’une huitantaine de lits et prévu côté stade Municipal, de même qu’une petite trentaine de logements étudiants. «Avec de telles infrastructures, Yverdon pourra à nouveau accueillir les camps de préparation estivale des grands clubs de foot européens», se réjouit-il. Cela reste toutefois encore de la musique d’avenir, le début des travaux étant agendé au mieux pour le printemps 2022.