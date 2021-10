C’est vous qui le dites 7 octobre – Sports, «Pandora Papers», primes maladie

Sports

Il n’a pas que le foot, le hockey et le tennis

La Fédération suisse de tir sportif (FST) est l’une des plus importantes en nombre avec celle de la gymnastique. Toutes armes confondues, fusils, petits calibres et pistolets, elle compte en Suisse environ 60’000 tireurs licenciés. La Société Lausanne Carabiniers, avec son équipe de quatre tireurs, a été sacrée Championne suisse deux fois cette année: le 4 septembre 2021 à Thoune, au pistolet à 25 m et une seconde fois, samedi dernier, 2 octobre 2021 à Buchs à 50 m, affrontant 45 équipes dont 19 en finale.