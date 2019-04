A 41 ans, Hilton prolonge pour une nouvelle saison

Genève, les nostalgiques des Charmilles ne l’ont pas oublié. Débarqué de son Brésil natal en 2001 à l’âge de 24 ans, le footballeur Vitorino Hilton avait fait les beaux jours du Servette FC en LNA. Accueilli par Lucien Favre qui allait en faire le patron de sa défense, l’ancien junior de Chapecoense avait aussitôt imposé son élégance et la sûreté de ses interventions.

Près de deux décennies plus tard et après des étapes qui l’ont conduit à Bastia, Lens et Marseille, Hilton joue toujours. Devenu l’inusable capitaine du Montpellier HSC, avec lequel il a décroché le titre de champion de France en 2012, le «vétéran» vient de prolonger son bail pour une saison alors qu’il fêtera ses 42 ans le 13 septembre. Un exceptionnel record de longévité pour un défenseur qui aligne les matches en L1 (451). Sur le site du club héraultais, le «Capitao» n’a pas manqué d’évoquer son immense fierté d’avoir rempilé pour la… cinquième fois depuis son arrivée en 2011. «Chaque fois, je me dis, à mon âge, à mon âge… Là, j’arrive à presque 42 ans. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. Je prolonge, mais c’est la même émotion que si c’était la première fois.» Pour le président Laurent Nicollin, fils du truculent «Loulou» disparu en 2017, la prolongation de son taulier s’imposait: «Au vu de ce qu’il montre, cela coulait même de source…»

«Je répète toujours aux gars: vous faites des courses de 30 ou 40 mètres, prenez des raccourcis! On arrivera au même endroit»

Alors, Vitorino, c’est quoi le secret? Rarement blessé, Hilton, qui confesse avoir arrêté les McDo depuis dix ans et les sodas plus récemment, dit s’économiser chaque fois qu’il le peut. «Je répète toujours aux gars: vous faites des courses de 30 ou 40 mètres, prenez des raccourcis! On arrivera au même endroit.»

Mais si l’homme répond toujours présent, c’est aussi parce que sa passion a nourri sa vie, comme il s’en était confié à «L’Équipe» voici douze mois. «Les quarante ans sont arrivés comme ça. Cela va trop vite, il faut en profiter d’autant plus que les jeunes ont tout ce qu’il faut pour être encore plus performants que moi à leur âge. Mais aiment-ils tous le foot comme moi? Je suis un passionné et, des comme moi, il n’y en a pas beaucoup.»

Hilton n’en a pas pour autant oublié ses années helvétiques (2001-2004), là où tout a commencé. «Au départ, se souvient-il, le plus dur, c’était la langue. Mais j’étais content de rejoindre la Suisse, un pays extraordinaire que j’apprécie beaucoup.» Sous le maillot grenat, il avait disputé 63 matches et vécu l’épopée européenne (Prague, Saragosse, Berlin, Valence). Mardi, la venue du PSG coïncidait avec le 600e match d’une carrière hors-norme. Un Hilton cinq étoiles. (nxp)