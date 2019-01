Abraham chassait le record. Ce sont ses lièvres qui l’ont abandonné!

À entendre son témoignage, Tadesse Abraham a fondu en larmes sitôt la ligne d’arrivée franchie. «Il était terriblement triste», raconte Olivier Baldacchino, le coach genevois, présent aux côtés du recordman suisse du marathon. «Oui, il était bien plus triste qu’il n’était abattu. Il faut dire qu’il avait mis tout son cœur dans sa tentative», ajoute-t-il. À Dubaï, dans le jour naissant, le rêve de «Tade» s’est évanoui comme disparaît un mirage. Lui qui chassait le record d’Europe de Mo Farah (2 h 05’11) a été trahi par le coup de pompe de ses lièvres.

«Pas commis d'erreur»

L’épreuve mythique est sans concession, elle ne tolère aucune faiblesse. Au 15 km, alors qu’il suivait son plan de course à la lettre, le coureur genevois a dû déchanter. Ses deux meneurs d’allure, l’un enrôlé par ses soins, l’autre réquisitionné par l’organisateur, ont brusquement calé. «Il s’est alors retrouvé seul, livré à lui-même, loin du groupe de tête qu’il n’avait pas voulu intégrer. C’était un choix stratégique, une mesure de précaution. Non, je ne crois pas qu’il ait commis une erreur», analyse le technicien.

Sur ce billard de bitume, cerné par les gratte-ciel et caressé par l’aurore, le marathonien se sent pousser des ailes. Vainqueur de l’épreuve, l’Éthiopien Getaneh Molla a bouclé son premier marathon en 2 h 03’34, un record pour un néophyte. Et chez les dames, la Kényane Ruth Chepngetich a tout bonnement réalisé le troisième chrono mondial de tous les temps en 2 h 17’07.

«C’est un parcours idéal, mais s’y retrouver esseulé, c’est une horreur. Les lignes droites sont interminables»

Mais attention, le rêve peut virer au cauchemar. «C’est un parcours idéal, mais s’y retrouver esseulé, c’est une horreur. Les lignes droites sont interminables, on a du mal à trouver ses repères», s’est désolé Tadesse Abraham. Au lieu des 62’20 escomptés, le vice-champion d’Europe a mis une minute de plus pour atteindre la mi-course. «Au km 27, il était encore dans les temps de son record national. C’est pour cela qu’il a insisté même s’il a fini par se résigner. De toute façon, abandonner n’est pas dans sa culture», note Olivier Baldacchino.

La faute à Nike ?

Celui-ci refuse de considérer la performance (10e en 2 h 09’49) de «Tade» comme un échec. «Elle ne reflète pas ses réelles capacités, assure-t-il. À l’entraînement, il devançait régulièrement Negasa, qui termine 2e en pulvérisant son record de cinq minutes. Je veux bien croire que les chaussures Nike, qui équipaient les neuf premiers classés, ont quelque chose de plus, mais tout de même, cela n’explique pas tout!»

Selon lui, le Genevois saura rebondir. «Là, il est triste, mais je suis convaincu qu’il a les moyens de réussir un gros coup.» Prochain objectif? Les Mondiaux de Doha ou plus certainement un grand marathon international en automne. Il aura alors 37 ans. (24 heures)