Andrea Binotto: «Nous restons tous optimistes»

Les choses bougent beaucoup ces derniers jours du côté de Vidy. Alors que la trêve hivernale aurait dû se dérouler dans la sérénité, c’est tout le contraire qui s’est produit au Stade-Lausanne-Ouchy. Le leader jusque-là incontesté de Promotion League a en effet vu son comité directeur évincer séance tenante Resul Sahingöz, son ambitieux président, lundi soir.

Décision jeudi

Une décision qui n’a pas étonné Andrea Binotto. «Cela fait quelques jours qu’on savait qu’on en arriverait à cette issue, soupire l’entraîneur à succès du SLO. Cette annonce n’a donc pas été une surprise.» Mais, malgré cette mise à l’écart qui pourrait peut-être avoir de dramatiques conséquences pour le club de Vidy, Andrea Binotto se veut toujours optimiste. «Depuis quelques jours, des discussions très sérieuses ont lieu avec un investisseur solide et fiable. Avec mes joueurs, nous voulons croire qu’elles vont aboutir. Ce serait trop dommage de voir notre magnifique aventure ne pas se terminer sur le terrain. Quoi qu’il en soit, nous serons tous fixés jeudi matin.»

La tête au foot

Les rumeurs sur les difficultés de Resul Sahingöz à honorer ses engagements ne datent pas d’hier. Mais, à entendre Andrea Binotto, elles n’ont pas trop perturbé la préparation hivernale de son équipe. «Il est clair que nous avons régulièrement évoqué cette situation avec mes joueurs, explique-t-il, mais une fois sur le terrain pour les entraînements ou les matches, je sentais que chacun était à nouveau concentré sur le foot. Et je suis persuadé que si le groupe n’a pas implosé ces dernières semaines, c’est surtout grâce à l’extraordinaire solidarité qui nous unit tous. Chacun a une énorme envie de continuer une aventure commencée, pour certains, il y a plus de sept ans.»

Un plan B

Malgré cette ferme volonté de rester ensemble, Andrea Binotto ne nie pas que la plupart de ses joueurs ont déjà sondé le terrain auprès d’autres clubs. Pour ne pas être pris au dépourvu si les négociations avec le futur généreux investisseur ne devaient pas aboutir. «Pour certains, il existe déjà un plan B, continue le coach lausannois. Si aucun accord n’est trouvé d’ici à jeudi, ils n’auront ensuite que jusqu’à la fin du mois pour trouver un autre employeur. Je trouve donc leurs démarches tout à fait logiques. Cela dit, en cas d’échec, je ne sais même pas si le SLO sera à même de présenter une équipe à la reprise, le 2 mars.»

Et lui, l’entraîneur qui avait repris le SLO en 2e ligue inter pour l’amener, avec la manière, aux portes de la Challenge League, comment envisage-t-il le présent et l’avenir? «Pour le moment, je suis confiant et optimiste, mais il est certain que je vivrais très mal le brusque arrêt de cette aventure, dans un premier temps. Et puis la vie reprendrait son cours et j’essayerais de monter un nouveau projet ailleurs. Mais bon, on n’en est heureusement pas encore là aujourd’hui. Je garde encore espoir de pouvoir continuer de travailler avec un groupe tout simplement remarquable. Quand je vois la solidarité dont font preuve tous mes joueurs dans ces moments difficiles, je comprends mieux pourquoi nous avons obtenu de tels résultats sur le terrain.» (nxp)