Ansu Fati, l’ado génial que la famille Messi cocole

«Le nouveau Messi châtie l’Inter». C’est ainsi que le quotidien italien «Tuttosport» intronise Ansu Fati, le jeune prodige qui, mercredi, a brisé les rêves européens de l’Inter. Un but, son premier en Ligue des champions, inscrit une minute seulement après son entrée en jeu (86e), a permis à l’ailier du FC Barcelone de devenir, à 17 ans et 40 jours, le plus jeune buteur de l’ère moderne (depuis 1992) de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Et même le deuxième de toute l’histoire puisque seul le Polonais Wlodzimierz Lubanski en avait été un buteur plus précoce. Tout cela après avoir déjà été le joueur le plus jeune jamais aligné en Coupe d'Europe dans l’histoire du Barça. Sans oublier que le 25 août, Fati était déjà devenu le plus jeune joueur à évoluer dans le championnat d’Espagne depuis septante-huit ans. Puis, six jours plus tard, à marquer son premier but en Liga. Devant Bojan Krkic et un certain Leo Messi...

Cette série d’exploits n’offre bien sûr pas la moindre garantie d’un avenir florissant à Ansu Fati. Mais ses qualités techniques hors normes, sa vitesse et la spontanéité qui accompagne chacun de ses gestes ne laissent depuis longtemps personne indifférent. Comme sa clairvoyance devant les caméras. «Je vis un rêve depuis quelques mois, racontait mardi à Barça TV le Guinéen au passeport espagnol. Tout arrive très vite mais j’essaie de rester tranquille et d’apprendre chaque jour un peu plus de mes coéquipiers. Quand je suis entré (85e), j’ai réussi à rester calme et je suis très heureux d’avoir marqué ce but. Tant mieux si je réussis encore à marquer, sinon je continuerai à travailler.»

Une clause de 100 millions

Depuis son plus jeune âge, Anssumane Fati ne cesse de taper dans l’œil des détecteurs de talents. Dès son arrivée en Espagne, à 6ans, en provenance de Guinée-Bissau, sa dextérité balle au pied épate tous les observateurs. Une seule saison dans le petit club de Herrera lui suffit pour convaincre les recruteurs du FC Séville. Son ascension se poursuit deux ans plus tard lorsqu’il doit choisir entre le Real Madrid et Barcelone. «Le Real a proposé plus d’argent, raconte Bori Fati, son père, ancien footballeur en Guinée. Mais nous avons choisi le FC Barcelone parce qu’il est venu chez nous avec le contrat et m’a directement convaincu.»

Sous les couleurs blaugrana, Ansu Fati est vite surclassé. Mais une blessure, lors d’un match avec les M13 de Catalogne, vient mettre un coup de froid à son rêve de devenir professionnel. Il lui faudra dix mois pour revenir sur les terrains, avec une volonté de percer plus forte que jamais. «Cette blessure a été difficile à gérer car se casser la jambe en étant aussi jeune peut avoir des répercussions énormes sur la suite. Mais j’ai serré les dents et je suis revenu encore plus fort», se souvient-il.

Quelques jours après son retour à la compétition, il marque neuf buts. Et son irrésistible ascension vers les sommets reprend. Assez impressionnante pour attirer le regard de Lionel Messi en personne. Et de son frère Rodrigo, qui est son agent depuis quelques mois. «Quand je le regarde, explique le sextuple Ballon d’or, j’aimerais qu’on le considère comme on l’a fait avec moi quand j’ai commencé. C’est-à-dire avec calme et sans lui mettre la pression. J’espère qu’il continuera à prendre du plaisir et que toute l’euphorie qu’il peut y avoir autour de sa personne ne lui fera pas de mal. Il a toutes les qualités pour devenir un très grand.»

Un montant astronomique

Une intronisation officieuse dans la future cour des grands que les dirigeants du Barça ont bien captée puisque, l’été dernier, ils ont mis leur nouveau joyau sous contrat jusqu’en juin 2022, avec option pour deux exercices supplémentaires, et un salaire évolutif qui démarre, cette saison, à quelque 300'000 euros s’il évolue avec la réserve, et à 1 million s’il passe le plus clair de son temps à briller au côté de Messi et Cie. Le tout agrémenté d’une clause libératoire fixée à 100 millions. Un montant astronomique mais tout de même jugé dangereux par les décideurs catalans qui envisagent de bientôt proposer un nouvel accord à Ansu Fati. Avec l’idée de doubler le montant de cette clause. Tout en réévaluant son salaire bien sûr.