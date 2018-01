Après une saison déconcertante, 2018 débute chargée de questions

Comme de la bûche, vous reprendrez sans doute bien un peu de Roger Federer, voire un soupçon de Rafael Nadal. Gourmands vous êtes, gourmands vous resterez! En 2017, les deux hommes ont gâté nos papilles, s’invitant en entrée, en plat principal et même en dessert. Preuve en est que c’est bien dans les vieilles marmites que l’on concocte les meilleures soupes et celle livrée la saison passée a été tout sauf insipide.

Tout juste a-t-elle manqué d’un peu de sel sur le circuit ATP, tant les absences des éclopés – Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka… – ont enlevé un peu de suspense. Mais sans doute est-ce pour mieux nous faire saliver à la veille de l’exercice 2018, qui s’ouvre dans quelques heures à Brisbane. Les douze mois à venir s’annoncent en effet aussi bouillants que chargés d’interrogations. Et cela vaut aussi pour les femmes! Tour d’horizon.

Quel avenir pour les blessés?

Deux anciens Nos 1 mondiaux et un triple vainqueur du Grand Chelem se sont retrouvés hors-jeu sur blessure en 2017. Comme Murray, Djokovic et Wawrinka, Kei Nishikori et Milos Raonic ont aussi connu l’infortune. Et le retour des uns et des autres convoque autant l’impatience que les interrogations. Quelle marchandise pourront livrer les cinq hommes? Si les signaux semblent très positifs pour un «Djoko» qui s’est remis la tête et le bras à l’endroit, on attend de voir pour le Vaudois, qui doit retrouver sa masse musculaire et stabiliser son genou. On est en revanche pessimiste pour le champion olympique, toujours claudiquant. Idem concernant le Japonais et le Canadien, qui ont fait des pépins physiques leur pain quasi quotidien.

«RF» et Rafa enfin freinés?

Le circuit ATP a été illuminé en 2017 par ses «meilleurs vieux», Roger Federer et Rafael Nadal. Ceux-ci pourront-ils continuer à (quasi) tout rafler la saison prochaine? Soyons lucides: la réponse semble être non. D’une part car leur réussite fut complètement folle et d’autre part car le retour des éclopés redistribue les cartes. Sans compter l’apparition de quelques «jeunots» tout sauf maladroits.

Mais qui confirmera?

Alexander Zverev, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Denis Shapovalov… Le circuit peut sourire, car il ne manque plus de candidats pour «l’après-Big Four». L’avènement de ceux-ci a même poussé la «génération intermédiaire» – Grigor Dimitrov, David Goffin, Nick Kyrgios, Lucas Pouille, Jack Sock… – à se retrousser les manches. Cela booste l’ATP Tour, mais qui confirmera en 2018 les grandes promesses de 2017? Zverev semble armé pour ne rien lâcher. Les autres, eux, auront enfin la pression. De leur résistance à celle-ci dépendra grandement leur exercice.

Un «sept» toujours trop extra?

Reste que si les jeunes «poussent» plus que jamais ces dix dernières années, le «sept» des vainqueurs de Grand Chelem encore en activité – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Juan Martin Del Potro et Marin Cilic – n’est a priori pas encore prêt à céder sa place au palmarès des «majeurs». Honnêtement, on ne voit pas qui est déjà mûr pour faire sauter le verrou posé par le «Big Four» et ses trois acolytes.

La France comme une flèche?

C’est un fait: le potentiel qui se niche dans le tennis français est solide, bien qu’il ait été parfois mal exploité. L’an 2018 pourrait être doré pour nos voisins – qui se retrouvent libérés d’un poids après la quête de la Coupe Davis – et pour nos voisines, qui ont toutes bien grandi au fil des derniers mois. Pour les hommes, on ne s’attend à première vue pas à ce que Jo-Wilfried Tsonga enlève un Grand Chelem, mais le Manceau a encore la capacité à enquiquiner les cadors sur plusieurs tournois. Comme Richard Gasquet, si celui-ci daigne augmenter sa charge de travail. À dire vrai, on surveillera surtout Lucas Pouille, qui pourrait aller très loin avec son beau bras droit. Côté féminin, la superbe trajectoire de Caroline Garcia (WTA 8) ne demande qu’à prendre encore davantage d’altitude, notamment en Grand Chelem.

Année folle pour les femmes?

L’an passé, les quatre titres majeurs sont revenus à des joueuses différentes et le classement WTA n’a jamais cessé de bouger. Sans doute les femmes vont-elles repartir vers une saison mouvante, qui pourrait devenir complètement folle, tant les potentielles lauréates ne manqueront pas dans les grands événements. Se dégage le sentiment que plus de la moitié des éléments du Top 50 peuvent viser très haut.

Où en seront les ex-reines?

Angelique Kerber (WTA 21), Petra Kvitova (WTA 29), Samantha Stosur (WTA 41) et Maria Sharapova (WTA 60) ont toutes gagné au moins un titre du Grand Chelem mais sortent toutes les quatre – pour des raisons diverses et variées – de mois délicats. Les reverrons-nous un jour sous les feux des projecteurs? On serait tenté de dire oui pour l’Allemande, la Tchèque et la Russe. En revanche, l’Australienne de 33 ans semble arriver gentiment au bout du rouleau. Et de sa carrière.

Quelle relève pour la Suisse?

Bonne question! Comme Sœur Anne, Swiss Tennis ne voit rien venir. Ni chez les hommes derrière les deux géants, ni chez les dames malgré la locomotive Bacsinszky. Mais puisqu’il s’agit d’être optimiste, gardons l’œil sur Jil Teichmann (WTA 139) et Rebeka Masarova (WTA 429).

Nos dix paris pour la saison 2018

Rafael Nadal ne dépassera pas les 17 titres du Grand Chelem

L’Espagnol a actuellement 16 trophées «majeurs» en poche. Il sera sans doute difficile à surprendre à Roland-Garros en 2018, mais on l’imagine mal remporter deux nouveaux «GC» l’an prochain.

Novak Djokovic s’adjugera au moins un titre majeur

De retour après ses problèmes au coude et à la tête, l’ancien No 1 ATP aura sûrement les crocs. Sans doute ne sera-t-il plus aussi dominant que par le passé, mais il a tout pour aller chercher au minimum un trophée du Grand Chelem.

Roger Federer ne redeviendra pas No 1 ATP

Même s’il figure sur les talons de Rafael Nadal, «RF» ne récupérera pas «sa» place en 2018. Le Bâlois a hélas trop de points à défendre en début d’année pour «sauter» l’Espagnol.

Andy Murray ne retrouvera pas le Top 6 mondial

No 1 mondial il y a douze mois, l’Écossais a chuté au 16e rang. Séparé d’Ivan Lendl mais toujours en délicatesse avec sa hanche, on ne le voit pas grimper parmi les six meilleurs en 2018.

Aucun nouveau visage ne s’imposera au palmarès des Grands Chelems masculins

Eh non, malgré l’apparition de plusieurs talents, les quatre tournois majeurs resteront propriété de joueurs ayant déjà eu les honneurs d’une telle victoire.

Grigor Dimitrov ne défendra pas son titre au Masters

Vainqueur surprise en novembre à Londres, le Bulgare n’aura même pas la chance de tenter de conserver sa couronne douze mois plus tard.

Deux Suissesses dans les 20

Après une saison 2017 pourrie par les blessures, Timea Bacsinszky (39e) et Belinda Bencic (98e) chercheront à rebondir l’an prochain. On prend le pari qu’elles y parviendront au point de terminer l’exercice 2018 parmi les 20 meilleures joueuses de la WTA.

Garbine Muguruza enlèvera au moins trois tournois

Lauréate de cinq tournois dans sa carrière, dont deux du Grand Chelem, l’Espagnole va grossir son palmarès au cours de ce qui pourrait être sa plus belle saison.

Serena Williams s’offrira un «majeur»

Quelques mois à peine après avoir donné naissance à sa fille, l’ancienne No 1 WTA semble déjà prête à aller défendre son titre à l’Open d’Australie. Son retour est attendu. Et que ce soit à Melbourne ou ailleurs, on imagine qu’elle fera sien un nouveau trophée majeur.

Donna Vekic entrera parmi les 20 meilleures à la WTA

Classée au 54e rang WTA en cette fin d’année, la compagne de Stan Wawrinka va signer un nouveau bond dans la hiérarchie mondiale. A.CE.

(24 heures)