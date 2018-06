Au SLO, le mot ambition ne rime pas avec révolution

Stade Lausanne Ouchy change de dimension. Un an après avoir atteint, avec son accession à la Promotion League, le plus haut niveau de son histoire, le club de Vidy cherche à voir plus grand encore. Une nouvelle ambition qui, selon Resul Sahingöz, son nouveau président, devra amener le SLO en Challenge League.

Pour augmenter ses chances de relever avec succès ce gros défi, l’homme d’affaires turc mise sur Andrea Binotto. Soit sur l’entraîneur qui est à l’origine du magnifique renouveau sportif que connaît le Stade depuis six ans. Un homme qui, à 47 ans, se préparait pourtant à quitter le port lausannois. «Avec le départ annoncé de Charles Berney (ndlr: mécène du club depuis une bonne décennie), je pensais que le moment était aussi venu pour moi de tourner cette page», confie Andrea Binotto. Sollicité par de nombreux clubs, l’Italo-Lausannois a finalement changé d’avis et décidé de prolonger son mandat au sud de la ville. «Je ne connaissais notre nouveau président que de vue, continue-t-il, car il s’était occupé de juniors chez nous. Par la suite, nous avons eu de bonnes discussions au cours desquelles j’ai pu apprécier son enthousiasme et sa grande envie de permettre au club de franchir un palier supplémentaire. Un défi qui me stimule beaucoup. Du coup, j’ai accédé avec plaisir à sa demande de rempiler pour une 7e saison.»

Un changement de statut qui ne modifiera toutefois en rien l’identité familiale et à vocation formatrice du SLO, selon Andrea Binotto. «Il n’y a pas de révolution au programme, coupe le coach. Le président a bien compris combien il est important de ne pas soudainement balayer le long travail effectué jusque-là. Nous allons donc conserver tous les éléments qui ont contribué à cette très belle première saison en Promotion League, puis essayer de renforcer un groupe quantitativement limité. Dans cet ordre d’idées, nous avons déjà recruté quatre renforts qui, j’en suis certain, s’intégreront à merveille chez nous. Tant sur le plan technique qu’au niveau de l’état d’esprit. Avec encore une ou deux bonnes individualités supplémentaires, je pense que nous aurons une équipe très compétitive, la saison prochaine.»

D’abord confirmer

Un groupe qui devrait être en mesure d’améliorer le remarquable 6e rang obtenu cette saison, mais peut-être pas encore prêt à satisfaire les hautes ambitions présidentielles, selon Binotto. «Même si tout est toujours possible en football, j’imagine plutôt voir le SLO briguer la promotion dans deux ou trois ans. D’ici là, il y aura pas mal de choses à améliorer. Dans un premier temps, il s’agira donc surtout de confirmer notre excellent premier parcours en Promotion League, tout en nous rapprochant un peu plus des meilleurs. Un objectif qui devrait être à notre portée. À condition que les renforts apportent la valeur ajoutée espérée et qu’ils parviennent aussi à stimuler une saine concurrence qui nous a manqué cette saison. Grâce à une bonne profondeur de banc, nous ne devrions plus connaître les mêmes baisses de régime à l’avenir.»

Un deuxième exercice au sein de la 3e division helvétique que SLO abordera toutefois sans cet inestimable sucre qu’a été la Coupe de Suisse, la saison passée. La faute à une cruelle défaite (2-0) concédée mercredi dernier lors d’un match qualificatif face à Köniz. «C’est vraiment décevant car nous avions tout en mains pour vivre une nouvelle aventure en Coupe, regrette Binotto. Les belles émotions que nous avons connues l’an passé contre le FC Sion, puis d’une autre manière contre Zurich, restent pour moi les plus fortes de toutes ces années passées ici.» Mais si les louables intentions de Resul Sahingöz se prolongent dans la durée, SLO aura peut-être très bientôt l’occasion de vivre d’autres moments forts.

Après avoir récemment achevé sa formation d’entraîneur professionnel, Andrea Binotto commencera, en janvier, celle qui lui permettra d’obtenir – dix-huit mois plus tard – cette fameuse licence UEFA pro qui autorise son détenteur à œuvrer au plus haut niveau. Une preuve de plus que l’enseignant au Gymnase de la Cité croit au projet de son ambitieux président? (nxp)