Au Vendée Globe, 106 donateurs ont accompagné Alan Roura

Aegerter, champion toutes catégories

Pour son financement participatif, Alan Roura a utilisé la plateforme I Believe in You. «En dix jours, elle a rapporté 253 317 francs à Dominique Aegerter», précise Emmanuelle Porta, responsable de l’agence pour la Suisse romande. Cette manne fait du pilote moto bernois le champion toutes catégories dans notre pays.



«Il convient d’adapter le montant du crowdfunding au coût total du projet. Et répondre à un timing. Il faut tenir compte de la saison et, dans la durée, s’inscrire entre 30 et 80 jours maximum.» Concernant la fréquence, notre interlocutrice préconise aussi une certaine retenue: «Il faut respecter un délai entre deux projets. Pour garder en crédibilité et pour ne pas toujours solliciter les mêmes contributeurs potentiels.»



Emmanuelle Porta assure: «Le crowdfunding et le sponsoring sont des outils complémentaires.» Et fait un double constat: «Le contributeur donne pour quelque chose qui n’existe pas encore et devient un ambassadeur du projet.»