Au-delà de la victoire, la Suisse a posé des jalons

Il aura donc fallu les miasmes médiocres d’un été délétère pour que l’équipe de Suisse se retrouve là aujourd’hui, écartelée entre le furieux bonheur d’une victoire fleuve et le souvenir des âpres jugements péremptoires, au lendemain d’une élimination en huitièmes de finale du Mondial. Il aura fallu aussi les interrogations au mieux grotesques au pire nauséabondes d’un secrétaire général «démissionné» tardivement et du bout des lèvres par l’ASF, surtout occupée au mutisme, alors qu’elle aurait dû réagir clairement et immédiatement.

C’est dans ce climat-là, dont certains ont profité pour vouloir faire table rase de tout et de tous, que ce premier match de la Ligue des nations avait lieu contre une Islande supposée solide. Autant dire que l’étincelante prestation de la Suisse, conjuguée à la justesse des choix du sélectionneur Vladimir Petkovic, a cloué le bec des aigris et relancé la cote d’une sélection un peu vite décriée.

Mais tout cela est-il vraiment le signe d’une pleine santé retrouvée? Questionner le carton suisse, ce n’est pas bouder son plaisir, c’est tenter de voir au-delà du seul résultat. Alors on va commencer par dire l’essentiel: une Suisse joueuse comme jamais, inspirée, créative, efficace, charmeuse, a humilié une Islande inexistante. D’ailleurs, le score tient autant du brio d’une Suisse inaccessible, qu’à la faiblesse des Islandais à Saint-Gall, théâtre de la fessée. Mais derrière cette évidence, quelles réalités durables?

Le positionnement de Shaqiri

Vladimir Petkovic a décidé de placer Xherdan Shaqiri au cœur du jeu. Cela avait déjà existé trop rarement sous Ottmar Hitzfeld et pas assez souvent avec le Mister. Bien sûr, l’insigne faiblesse de l’opposition a facilité la tâche du joueur de Liverpool. Mais il y avait dans ses envolées et dans son implication une adhésion totale et une vraie prise de responsabilité. Shaqiri, parce qu’il en a le talent, s’est amusé et a amusé aussi: la notion de plaisir est capitale. Débarrassé des plus sérieuses obligations défensives qui le minaient sur le flanc droit, il était libre comme un petit oiseau. Ce n’est pas encore Garrincha, mais le ramage a séduit. Il doit bien sûr confirmer.

Même système mais plus haut

Pas de révolution: la Suisse est toujours en 4-2-3-1. Mais, n’en déplaise aux détracteurs de Petkovic, qui n’hésitaient pas à demander la tête du sélectionneur, les choses évoluent. Contre l’Islande, la Suisse a toujours eu le même souci du jeu qu’elle entretient depuis plus de deux ans. Le gardien Sommer ne dégage jamais, ou presque: il cherche des solutions de relance depuis derrière. En revanche, sans le ballon, le bloc défensif s’est retrouvé bien plus haut que d’habitude. Et cela change tout. Dominatrice puisqu’elle veut le ballon, la sélection helvétique est plus prompte à une transition rapide et efficace dès qu’elle perd la balle dans le camp adverse.

Sans Behrami, elle a pu compter sur Zakaria et n’a pas perdu au change. Pas question de minimiser les qualités de guerrier du Tessinois qui s’est autoexclu de la sélection, mais avec l’ex-Servettien à sa place, tout est plus fluide. Et aussi plus projeté vers l’avant. Le duo Zakaria-Xhaka, très complémentaire, est là pour durer. Ce placement plus haut doit pareillement devenir la nouvelle règle.

L’avenir? Confirmer mardi

La Suisse peut être fière d’elle. Elle a communié avec le public saint-gallois, elle a rajeuni ses cadres, bon gré, mal gré. Et elle signe un 6-0 qui claque comme un coup de fouet, au moment même où certains l’attendaient au tournant. Timing parfait. Sauf qu’il faudra confirmer toutes ces belles dispositions. «Ce n’est qu’une victoire, a grommelé un Vladimir Petkovic ni amer, ni amnésique. Il en faudra d’autres, plusieurs.» Il a rendez-vous à Leicester mardi soir pour un match amical. Contre l’Angleterre, la Suisse s’essaiera à ses nouveaux bonheurs. (24 heures)