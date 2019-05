Aux Mondiaux, l’équipe de Suisse a réussi son examen de maturité

«En face, ce n’était pas la Russie.» Ces mots, ce sont ceux de Romain Loeffel, samedi quelques instants après la balade de l’après-midi face à l’Italie (9-0). Une entrée en lice sous forme de cadeau, face à un adversaire complètement dépassé. Juste ce qu’il faut pour mettre la machine en route sans trop forcer les organismes. Une affaire vite expédiée. «Il y a eu quelques moments de flottement, mais le positif est que nous n’avons pas arrêté de jouer, nous n’avons pas fait les starlettes. C’est souvent le risque dans ce genre de match», a souligné le défenseur du HC Lugano.

Une première rencontre en guise d’amuse-bouche durant laquelle tout le monde, ou presque, y a trouvé son compte dans le camp helvétique. Kevin Fiala, un peu moins de douze mois après avoir manqué l’immanquable en prolongation d’une finale du championnat du monde à Copenhague face à la Suède, s’est offert un triplé face aux Transalpins. Andres Ambühl, pour sa 15e participation à un tournoi mondial, a fêté sa 100e cape dans cette compétition. Nico Hischier a généré trois points personnels (un but, deux assists) sans même appuyer sur l’accélérateur. Lino Martschini a dissipé les doutes quant à sa capacité à s’imposer sur la scène internationale en marquant sur sa première action du match. Enfin, dans les buts, Reto Berra a facilement assuré un blanchissage. Le coach, Patrick Fischer, a salué le sérieux de ses hommes.

Dimanche soir, la Lettonie n’était de loin pas la Russie non plus, mais les Suisses ont cette fois-ci dû retrousser leurs manches. Ces Lettons-là, terriblement coriaces et avec l’ex-gardien de Lugano Elvis Merzlikins devant les filets, n’avaient pas grand-chose à voir avec ceux battus lors des deux derniers matches de préparation, il y a un peu plus d’une semaine, à Herisau et Wettingen. Un match facile samedi, un autre bien plus compliqué le lendemain: l’équipe nationale a finalement eu droit à une solide entrée en matière à ce championnat du monde. Juste ce qu’il faut pour lancer son tournoi et partir sur de bonnes bases.

Nico Hischier en patron

La Suisse a certes mis du temps, dimanche, avant d’ouvrir la marque. Elle a pour cela eu besoin d’un coup de génie de Philipp Kurashev (19 ans), dont le sang-froid et la maîtrise technique ont permis à Grégory Hofmann de débloquer la situation (34e, 1-0). Elle a souffert aussi, en troisième période surtout alors que les deux formations se trouvaient dos à dos (1-1), lorsqu’elle a accumulé les pénalités et s’est inutilement mise en difficulté. «Nous leur avons donné trop d’occasions de prendre l’avantage. Nous avons un peu joué avec le feu avec ces pénalités, a reconnu Gaëtan Haas. Mais nos unités spéciales ont tenu le coup.»

L’équipe de Suisse a affiché son caractère en fin de match. Nico Hischier a assumé son rôle de patron de l’offensive en surgissant au meilleur moment pour inscrire un but (57e, 2-1) qui porte à six le nombre de points empochés par la sélection helvétique durant ce premier week-end de compétition. «Ce match, c’était un bon défi», a expliqué Noah Rod. Patrick Fischer et ses hommes peuvent aborder leurs deux prochaines échéances, face à l’Autriche mardi puis la Norvège mercredi, avec sérénité. Lettonie - Suisse 1-3 (0-0 1-1 0-2)

Bratislava. Ondrej Nepela Arena, 7773 spectateurs. Arbitres: MM. Iverson (Can), Kaukokari (Fin); Hancock (EU) et Lhotsky (Tch).

Buts: 34e Hofmann (Kurashev, Martschini) 0-1. 35e Indrasis (Cibulskis, Darzins/5 c 4) 1-1. 57e Hischier (Praplan, Josi) 1-2. 60e Moser 1-3 (cage vide).

Lettonie: Merzlikins; Freibergs, Sotnieks; Galvins, Cibulskis; Kulda, Balinskis; Zile; Batna, Gegeris, Dzierkals; Kenins, Balcers, Abols; Meija, Ro. Bukarts, Ri. Bukarts; Indrasis, Blugers, Darzins; Marenis.

Suisse: Genoni; Fora, Frick; Weber, Josi; Loeffel, Genazzi; Diaz, J. Moser; Rod, Bertschy, Scherwey; Fiala, Hischier, Praplan; Martschini, Kurashev, Hofmann; Ambuehl, Haas, S. Moser.

Notes: la Suisse sans Andrighetto, Riat, Berra ni Bertaggia (surnuméraire). Temps mort: Suisse (40e). La Lettonie sans gardien de 58’18 à 59’20’’.

Pénalités: 5 x 2’ contre la Lettonie, 6 x 2’ contre la Suisse. (24 heures)