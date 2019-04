Avant Lausanne - Servette: en direct des vestiaires

En direct du vestiaire lausannois

Buteurs en rade En listant les meilleures gâchettes de Challenge League, on s’aperçoit que Servette joue placé, avec une force offensive multiple: Chagas et Wüthrich en sont à neuf buts chacun, Schalk a frappé huit fois, Alphonse et Stevanovic ont trouvé les filets à sept reprises, etc. Côté LS, le meilleur buteur s’appelle Rapp (6) et a été prêté à Saint-Gall. Il serait grand temps que les attaquants des Plaines-du-Loup se réveillent.

Sieste à Ouchy Après un entraînement léger et un repas en commun, l’équipe ira prendre ses aises dans un hôtel du bas de la ville.

Arbitre neuchâtelois Au sifflet, on retrouvera M. Lionel Tschudi (30 ans), l’arbitre suisse qui monte.

Opération papet Le LS revient à ses racines, en tout cas culinairement. Servi au stade, le papet vaudois sera mis à l’honneur lors du repas de gala, le 24 mai. Place latérale à 200 francs, alors qu’il faudra débourser 3000 francs pour une table de dix convives devant la scène. N.JR

En direct du vestiaire servettien

Les absents Servette composera, comme la semaine passée, sans Alphonse, Antunes, Lang et Busset, blessés ou convalescents.

Le contexte Les Grenat sont en confiance après leur succès 5-2 contre Winterthour. Preuve de leur sérénité: il ne leur a fallu que sept minutes pour égaliser, après l’ouverture du score par les Zurichois, à la Praille samedi passé.

Un banc performant On savait Mychell Chagas impressionnant en joker de luxe. Quand le Brésilien entre en fin de match, c’est pour marquer: avec 9 buts en 564 minutes de jeu, il affiche un rendement d’un but toutes les 62 minutes. Mais le reste du banc grenat est là aussi: c’est Follonier qui a offert au Brésilien le 5-1 contre Winterthour. Et c’est Kastriot Imeri qui avait inscrit le 4-1.

Le mot de Maccoppi «La clé? Servette doit garder la tête froide et le cœur chaud. C’est une expression en italien.» D.V. (TDG)