Battu mais conquérant, «RF» quitte Madrid en trublion

Roger Federer n’aime pas perdre, surtout pas après avoir eu des balles de match; et peu importe si le spectacle a enchanté tout le monde. «J’entends dire que c’était un grand match, que certains m’ont trouvé très bon. Pour moi, il n’y a rien de pire que de perdre après avoir été à un point de la victoire.» Vendredi soir, dix minutes après avoir serré la main de Dominic Thiem, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem n’était pas d’humeur à prendre de la distance. C’est normal et bon signe. On parie toutefois qu’une nuit de sommeil et la discussion qui suivra avec ses coaches, Severin Lüthi et Ivan Ljubicic, auront pour effet de libérer cette vérité: le Bâlois a fait trop de belles choses pour ne pas quitter Madrid avec le sourire.

Par où commencer? Sans doute par cette impression visuelle de légèreté. Avec Dominic Thiem, «RF» affrontait l’une des balles les plus lourdes du circuit. Or, pendant une heure et demie, il a réussi à tenir sa ligne, absorbant la puissance adverse pour la transformer en vitesse. Si vous ajoutez une régularité métronomique au service (84% de première balle lors du set initial, 72% au total), des amortis divins, deux SABR et des variations de positionnement, vous obtenez un cocktail déroutant. L’étonnante fusion de la vitesse d’un match indoor auquel on aurait ajouté la cuisine tactique que permet la terre battue. En deux mots, un régal et un idéal type.

«J’ai eu du plaisir à jouer ainsi»

Alors bien sûr, Dominic Thiem trouva les ressources pour ne pas perdre la tête et, surtout, élever le niveau de son jeu jusqu’à passer l’épaule (3-6 7-6 6-4). Mais ces deux premiers sets n’étaient-ils pas l’expression du seul jeu qui peut porter Roger Federer très loin dans le tableau de Roland-Garros? «Peut-être. Après, cela dépend quand même de beaucoup de facteurs, estimait «le Maître». Comment seront les balles à Paris? Est-ce que je jouerai un gaucher qui attend ou un droitier qui attaque? Au final, je ne vois qu’une seule constante: bien servir pour pouvoir tenter davantage sur les jeux de retours. Mais c’est vrai, j’ai eu du plaisir à jouer ainsi.»

Du plaisir, Roger Federer en a aussi ressenti en constatant que son «corps tenait parfaitement le choc» et «qu’il était dans le coup du fond de court». «C’était un peu l’inconnue au niveau des hanches et des adducteurs. Mais là, tout va bien.» À tel point que, vendredi soir, «RF» figurait encore dans le tableau de Rome. «Je n’ai pas eu envie de décider avant le match. Les chances que j’y aille sont très faibles mais on discutera demain en équipe.» Comment interpréter cette porte ouverte? Est-ce une ambition qui grandit ou un filet de sécurité qui restera non utilisé après ce beau combat contre Thiem? Vendredi soir à Madrid, la seconde option tenait la corde. Car en distillant nonante minutes d’un tennis insaisissable, Roger Federer a fait passer un message puissant. Même sur terre battue, même contre l’un de ses plus solides disciples, Roger Federer parvient toujours à créer, inventer, dérouter. Même les chaussettes sales, sa magie opère. (24 heures)