Beat Feuz, tout simplement le plus fort

Treize mois après son sacre en descente aux Championnats du monde de Saint-Moritz, voilà Beat Feuz en possession du globe de la spécialité. La saveur est forcément différente. Ne serait-ce que parce que ce sacre récompense le coureur le plus régulier d’une saison qui a vu le Bernois (7 podiums dont 3 victoires) et le Norvégien Aksel Lund Svindal (6 podiums dont 2 victoires) se tirer la bourre du début à la fin. Jusqu’à mercredi, à Åre, où le skieur de Schangnau (31 ans), troisième derrière les Autrichiens Matthias Mayer et Vincent Kriechmayr, a classé l’affaire en devançant son rival de 8 centièmes.

Ce titre a une signification d’autant plus forte quand on connaît l’histoire de Beat Feuz. Lui qui, à coups de soucis de santé handicapant ses saisons (dont une rupture partielle du talon d’Achille, une paralysie faciale et surtout de multiples opérations à un genou gauche qui avait même laissé craindre une amputation en 2012), pensait devoir se résigner aux courses d’un jour peut se raviser. Le voilà vainqueur du général de la Coupe du monde de descente. Un rang réservé aux meilleurs uniquement. Un exploit de taille que commentent deux anciens champions, Pirmin Zurbriggen et Didier Défago.

Pirmin Zurbriggen: «Quand une telle saison se termine, on est content»

Pirmin Zurbriggen, que vous inspire le sacre en descente de Beat Feuz?

La question que je me pose, c’est: «Comment ce petit gaillard (173 cm) peut-il aller plus vite que cette dalle de Svindal (190 cm)?» Mais la réponse est simple: Beat compense son déficit de taille par ses multiples qualités. Il sait gérer tous les détails qu’il faut pour parvenir à figurer parmi les plus rapides tout au long de la saison. Car cette régularité n’est pas qu’une affaire de talent, aussi excellent skieur soit-il. Beat est également un très bon manager et il a la volonté, le caractère d’un vrai descendeur.

C’est-à-dire?

Il n’a pas peur et connaît ses limites avec exactitude. Il sait par ailleurs comment les gérer et comment réagir selon la situation. Dans cette discipline, il faut une maîtrise totale.

À votre époque, vous avez entretenu une rivalité avec Marc Girardelli. Comment est-ce de se tirer la bourre toute la saison avec un adversaire?

C’est éreintant. Et, quand la saison se termine, on est content (rires.) Parce qu’il n’y a pas que ce que l’on voit à la télévision, croyez-moi. Une telle rivalité, c’est aussi beaucoup de petites histoires à côté, qui ont également leur importance et qu’il faut savoir négocier. Et puis, vous n’avez quasi jamais le droit à l’erreur, au risque de tout perdre en une course. Dans le même temps, ça vous tire vers le haut. Au final, tout ça fait qu’un globe acquis dans ces conditions est inoubliable. J.R.

Didier Défago: «Il a su tirer le positif de ses galères»

Didier Défago, après les multiples ennuis de santé qu’a connus Beat Feuz, peut-on parler de globe de la persévérance?

Je tiens tout d’abord à relever que ses treize derniers mois ont été extraordinaires. Un titre de champion du monde, deux médailles olympiques et maintenant ce globe; c’est presque parfait. Après, par rapport à tout ce qu’il a subi, oui, on peut dire ça. Beat est un crocheur, une tête, un bosseur. Il a su tirer le positif de ses galères. Et, dans un sens, ça lui a certainement appris à connaître son corps. À savoir comment doser les charges. Aujourd’hui, il sait sans doute exactement de quoi son organisme a besoin pour éviter les blessures tout en étant au top.

On dit souvent qu’il a des pieds en or…

Son toucher de neige est magique, on l’avait tous constaté dès son arrivée sur le circuit. Mais, après, un talent, ça se travaille. Beat a su le faire parallèlement à ses problèmes physiques. C’est fort. J.R.

(24 heures)