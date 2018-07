Blanchi, Chris Froome courra pour le jaune

Récusé la veille par ASO, l’organisateur du Tour, Chris Froome a été blanchi par l’UCI lundi à propos de son contrôle anormal au salbutamol à la Vuelta. L’organe faîtier a classé l’affaire en se basant sur la position de l’AMA (Agence mondiale antidopage) livrée le 28 juin. Corollaire: le quadruple vainqueur de l’épreuve s’alignera au départ de la Grande Boucle samedi à Noirmoutier-en-l’Île.

Ce blanchiment a contraint ASO à procéder à une séance de rétro-pédalage. Ravalant son amertume mais débordant de courroux, Christian Prudhomme a convenu: «Cette décision tombe au dernier moment mais rend caduque notre procédure d’atteinte à l’image et à la réputation de la course.»

Ce serait drôle si ce n’était aussi navrant. Et dommageable. Le lâchage de l’UCI par l’AMA - qui reconnaît que quelques doutes subsistent - remet indirectement en cause le système de la lutte antidopage. «Tout ça pour ça», déplore, mezza voce, le milieu concerné. La frustration est à la hauteur de la dépense d’énergie: énorme. Depuis le 7 septembre, les experts scientifiques et juridiques du LADS (la cellule antidopage de l’UCI) croisaient le fer avec leurs homologues mandatés par la Sky. Charge maintenant à l’AMA d’affirmer son emprise sur la lutte anti-dopage. Quels crédits accorder à la solidité scientifique et aux règles mises en place? Quelles seront les réactions d’Alessandro Petacchi et Diego Ulissi, contrôlés au salbutamol et condamnés dans un passé récent?

Le Kényan blanc (Froome n’a jamais aussi bien porté son surnom) ne se pose pas de questions. Il clôt le débat comme l’UCI en a fait de la procédure à son encontre. «Je suis reconnaissant et soulagé de laisser enfin cette histoire derrière moi. Ça a été neuf mois éprouvants. (Ndlr: quant à savoir si cet accouchement dans la douleur a enfanté la vérité...). C’est aussi un moment important pour le cyclisme (…).» Reste ces traces de suspicion sur son maillot, indélébiles.

Le Tour de France est une course par étapes de trois semaines dont on parle toute l’année et qui se gagne en premier lieu sur les plans politique, juridique et économique. Le volet sportif est encore à venir. (nxp)