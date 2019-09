Bâle retrouve ses marques sur la scène européenne

C’était le 7 mars 2018. Le FC Bâle terminait une brillante campagne en Ligue des champions par une victoire de prestige face à Manchester City. Dix-huit mois et une affreuse élimination en barrages de la Ligue Europa face à Limassol ont passé, une éternité dans la vie d’un club désormais tellement habitué aux soirées européennes. Alors jeudi, les Bâlois ont fait les choses en grand pour leur retour en C3. Le Joggeli n’en pouvait plus d’attendre, mais les bruyants fans «rot blau» ont bien fait de se montrer patients. Leur équipe a atomisé Krasnodar, pourtant leader du championnat russe, 5-0!

Il est sans doute un peu tôt pour écrire que le grand FC Bâle est de retour. Mais force est de constater que l’équipe de Marcel Koller se rapproche toujours un peu plus de celle qui dominait sans partage la Super League et faisait frissonner les Suisses la semaine sur la scène européenne. À la faveur de son succès contre Lugano il y a deux semaines, elle a symboliquement dépassé Young Boys en championnat. Grâce à sa probante victoire face à Krasnodar, elle a envoyé un signal fort: le FC Bâle est affamé.

Cela a sauté aux yeux jeudi soir. Les Rhénans ont bondi à la gorge des Russes dès les toutes premières secondes, les asphyxiant jusqu’à ce que tombe, à la 9e minute déjà, l’ouverture du score de Kevin Bua, premier but d’une soirée de folie. Pas toujours serein, parfois hésitant en défense, le FCB a comblé ses quelques lacunes par une grosse volonté de bien faire et, surtout, un réalisme des grands soirs.

Kevin Bua décisif

Une qualité que ne pouvait pas mieux symboliser Kevin Bua. L’attaquant genevois a négocié à la perfection les deux actions qu’il s’est procurées. Il était au bon endroit pour intercepter une passe du capitaine russe, Aleksandr Martynovich, sur le 1-0, ainsi que sur une magnifique ouverture en profondeur de Valentin Stocker sur le 2-0. Surtout, le double buteur a fait preuve d’un sang-froid et d’une habileté digne d’éloges sur ses deux face-à-face avec le portier adverse. Si le FCB a pu dérouler par la suite, c’est en bonne partie grâce à son No 33.

Luca Zuffi, Arthur Cabral, de manière indirecte, et Noah Okafor ont donné un peu d’allure au score après la pause. Surtout, ils ont participé à une fête totale. Bâle était favori de cette rencontre, mais il n’a pas fait l’erreur de prendre son adversaire de haut. Tout comme il avait respecté Meyrin et ses joueurs de 1re ligue quatre jours plus tôt en Coupe de Suisse. Une vertu nécessaire pour aller loin, peu importe la compétition. Cela ne suffit pas encore à faire du FC Bâle le champion en puissance qu’il était, mais la direction est assurément la bonne.