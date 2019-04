Boire ou courir? Désormais il n’y a plus besoin de choisir

Dans cette vie où tout doit toujours aller plus vite, il y en a qui aiment prendre le temps, histoire de bien faire les choses. Alors chemin faisant, pourquoi ne pas boire un verre au passage, manger un morceau au débotté? Ainsi est né l’Apéro’run, «épreuve» destinée à ceux qui, sans trop forcer sur les jarrets, aiment lever le coude et faire tourner les mandibules.

«Ce n’est pas qu’une course. C’est l’envie de se faire plaisir. Et le chemin peut être surprenant pour y arriver»

Un parcours de quatre kilomètres à plat(s), agrémenté d’autant de stands de ravitaillement (lire ci-contre). Cinq cents gourmand(e)s, zéro chrono, comme dit le slogan. L’Apéro’run, organisé en collaboration avec GastroLausanne et Lausanne à Table, est une version adoucie des 20 kils à table, concept qui «n’avait pas beaucoup fait mouche», comme l’ont constaté les organisateurs. «Des gens pour qui la distance était inaccessible devraient être motivés, je suis sûr que ça va prendre», sourit Gaël Lasserre, qui revendique en l’occurrence «les valeurs de l’apéro, du près de chez nous et du mouvement». «Si ça reste une simple balade au bord du lac pour profiter du printemps et de la saison des terrasses, c’est bien, reprend le secrétaire général des 20KM de Lausanne. Et si en plus on réveille certaines sensations ou vocations sportives, c’est encore mieux.»

Réservé aux adultes, l’Apéro’run échappe aux règles de la compétition. Pas de temps à battre, aucune notion d’adversité, zéro classement – mais pas pour les meilleurs siffleurs de blanc. «Ce n’est pas qu’une course. C’est l’envie de se faire plaisir. Et le chemin peut être surprenant pour y arriver», fait saliver le clip, très prometteur, sur le site officiel de la manifestation. «Dès le 23 avril (ndlr: soit au lendemain de la date de clôture des inscriptions), nous communiquerons pour inciter les inscrits à se grimer, se déguiser en tomates, sortir leurs plus belles toques et leurs plus beaux tabliers, explique Gaël Lasserre. Le but, c’est vraiment de se marrer!»

Dits comme ça, les objectifs sont clairs, et plutôt sympathiques à poursuivre. L’Apéro’run constitue un rayon de soleil dans un paysage gastronomico-sportif trop souvent miné par les frites molles de nos stades, les saucisses industrielles et les burgers figés sous des oignons malades. Le casting de cette première édition, avec quatre adresses reconnues de la place, promet tout autre chose rayon joies gustatives. «Nous jouerons les cobayes pour cette première édition, afin de mieux expliquer à d’autres établissements comment les choses se déroulent, en vue de l’année prochaine», dit Susan Sax, présidente de GastroLausanne, avant de lancer un «A vos marques, santé, bon appétit!» de rigueur. (24 heures)