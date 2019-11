Brimades et humiliations dans les vestiaires de NHL

Le hockey sur glace est-il en train de vivre les prémices d’un mouvement de type #MeToo, susceptible de faire tomber des entraîneurs de renom, en Amérique du Nord comme en Europe? Depuis une semaine, deux coaches de NHL sont accusés d’abus de pouvoir et de comportement inapproprié par des joueurs retraités ou en activité.

Tout a commencé mercredi dernier lorsque les Maple Leafs de Toronto ont congédié Mike Babcock (56ans), la star des entraîneurs. En poste dans la Ville reine depuis 2015, le Canadien avait conduit sa sélection nationale au titre olympique en 2010 et 2014, et remporté la Coupe Stanley avec les Red Wings de Détroit en 2008.

Tout le monde le déteste

Comme il le fait souvent depuis quelques années, l’ancien défenseur Mike Commodore a inondé la Toile de messages de joie lorsqu’il a appris la nouvelle du licenciement. Il a même pris un malin plaisir à diffuser une photo du moment où Babcock a quitté définitivement la Scotiabank Arena. Commodore, qui a aussi l’habitude de raconter n’importe quoi sur Twitter, était jusque-là considéré comme un ancien joueur frustré qui déversait son fiel sur son ex-coach, plutôt que d’admettre qu’il n’avait jamais eu le profil d’une star de NHL.

Cette fois, pourtant, ses attaques corrosives ont trouvé une oreille. Ancien joueur de Toronto, Mark Fraser n’a jamais évolué sous les ordres de Babcock, mais a conservé des liens étroits avec des hockeyeurs encore en activité avec les Leafs. Et il a corroboré les accusations de Commodore. «Ceux qui demandent à Mike Commodore d’atténuer ses propos sur Babcock ne savent pas à quel point les joueurs le détestent, a-t-il écrit sur Twitter. Nous sommes une petite communauté d’athlètes. Nous nous partageons des histoires à longueur d’année. Vous ne pourriez pas croire ce qu’il a fait à certains de ses joueurs. Vous pouvez ne pas apprécier un entraîneur, mais 95%de ses joueurs n’auraient pas de choses positives à dire sur lui.»

Un exemple concret de la méthode Babcock a été dévoilé dans la foulée par le site The Athletic. En janvier 2017, lors du traditionnel voyage annuel où les joueurs sont accompagnés de leur père, l’entraîneur avait demandé à l’attaquant Mitch Marner, 19ans, de classer ses coéquipiers des Leafs du plus travailleur au plus paresseux. Le gamin s’était exécuté et, le lendemain, Babcock avait révélé son classement à l’ensemble de l’équipe. Selon des témoignages, Marner avait éclaté en sanglots dans le vestiaire, humilié et anéanti par un sentiment de trahison. Lundi, il a confirmé la véracité de cet épisode face aux caméras, en insistant sur le fait que ses coéquipiers ne lui en avaient pas tenu rigueur car ils avaient compris qu’il avait été victime d’une machination. Babcock, lui, a affirmé qu’il avait été «maladroit».

«Je pense que la NHL fera tout ce qu’elle peut pour museler les joueurs en activité»

Au même moment, une deuxième affaire a éclaté à Calgary, où l’entraîneur Bill Peters (54ans), un ancien adjoint de Babcock, est accusé d’avoir tenu des propos racistes dans les ligues mineures. Lundi, Akim Aliu (30ans), un joueur originaire du Nigeria, a écrit: «Je ne suis pas vraiment surpris des choses que nous entendons à propos de Babcock. La pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre, c’est un peu ce qui s’était passé avec son protégé (ndlr: Peters). Qui a utilisé plusieurs fois le mot début par N envers moi dans le vestiaire à ma première année parce qu’il n’aimait pas mon choix de musique.» Aliu a ajouté qu’il s’était «rebellé contre lui» et que Peters avait alors demandé à ses dirigeants de le céder à un club de l’échelon inférieur en East Coast Hockey League.

Mardi, le joueur a réitéré ses accusations à la chaîne de télévision TSN, cette fois en nommant Peters. Il a expliqué que la scène s’était passée dans les vestiaires des IceHogs de Rockford en American Hockey League lors de la saison 2009-2010. Selon lui, le coach l’aurait agressé verbalement avant un entraînement alors qu’Aliu était le responsable du choix musical. «Hey Akim, j’ai ai marre que tu mettes cette musique de n..., a expliqué Aliu. Il est ensuite ressorti comme si de rien n’était.»

À la question de savoir pourquoi le joueur, qui est toujours en activité, ne révélait qu’aujourd’hui cette humiliation, il a répondu: «J’ai gardé cela pour moi très longtemps. Cela m’a brisé le cœur et je pense que ma carrière en a souffert. Ce n’est pas du tout au même niveau que Kaepernick (ndlr: le joueur de football américain à l’origine du mouvement de protestation lors de l’hymne national). Mais quand vous jouez la carte raciale, c’est pratiquement la fin de votre carrière.» Il a ajouté: «J’avais 20ans et j’en étais à ma première année professionnelle. J’avais trop peur de parler. Je m’en suis voulu tous les jours depuis.»

Chez les Flames de Calgary, l’histoire est prise très au sérieux. Alors que Peters a été tenu éloigné des caméras et des micros depuis ces accusations, le directeur général, Brad Treliving, a diffusé un message clair: «Il n’y a pas de place pour ce genre de propos dans notre organisation. Le niveau de sérieux avec lequel nous prenons ces allégations est très élevé.» L’enquête suit son cours. Mais d’après tous les observateurs que nous avons consultés, il semble peu probable qu’on revoie Bill Peters derrière le banc des Flames. La NHL, elle, a déclaré dans un communiqué que le comportement décrit par Aliu était «inacceptable».

Début d’un feuilleton?

Une NHL qui redoute probablement que ces deux affaires ne constituent que les premiers épisodes d’un long feuilleton de révélations sur les brimades et les humiliations vécues à l’intérieur d’un vestiaire de hockey. «C’est bien que cela sorte, estime François Gagnon, fin connaisseur de la ligue professionnelle nord-américaine et analyste au Réseau des sports (RDS). Notre société change et il est impératif que le hockey ne vive plus en vase clos.»

Au restaurant des médias du Centre Bell à Montréal, plusieurs confrères nous ont affirmé que de nouvelles histoires pourraient apparaître ces prochains jours. «Je pense que la NHL fera tout ce qu’elle peut pour museler les joueurs en activité», pense cependant Guillaume Lefrançois, reporter à «La Presse». Mais elle n’aura pas ou peu d’emprise sur les retraités, dont certains œuvrent maintenant pour de grands réseaux de télévision.