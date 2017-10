C'est avec Norman que le gentil Stan est devenu «Stanimal»

Ces deux-là étaient faits pour s’entendre. Et pendant quatre ans, leur union a fait passablement de dégâts. Main dans la main, Stan Wawrinka et Magnus Norman ont vécu une aventure hors du commun, remportant treize titres dont trois du Grand Chelem, l’Open d’Australie en 2014, Roland-Garros en 2015 et l’US Open l’an dernier. Celle-ci se termine toutefois ce mercredi, l’entraîneur suédois ayant décidé de prendre du recul, pour mieux s’occuper de sa famille.

Nul doute que le coach mérite un hommage appuyé aujourd’hui. Sous sa houlette, le Vaudois a en effet réalisé une progression phénoménale, s’invitant à la table du «Big Four» et bousculant dans leurs retranchements les cadors du circuit. Son tennis est devenu monstrueux. Son mental aussi (voir ci-dessous les vidéos de ses trois titres majeurs).

Associée à la patte du préparateur physique Pierre Paganini, la science du jeu de Norman a transposé Wawrinka dans une autre dimension. Le gentil Stan est devenu «Stanimal». Un adversaire redouté de tous. Un joueur capable de s’imposer partout. Même dans la tempête. En témoigne la démonstration offerte au public lillois contre Jo-Wilfried Tsonga en finale de la Coupe Davis 2014.

Après quatre ans et six mois d’aventure commune, Wawrinka et Norman, qui ont remporté leur dernier titre au Banque Eric Sturdza Geneva Open 2016, voient leurs routes se séparer. «Magnus était plus qu’un membre de mon team, un membre de ma famille», a commenté le Vaudois.

Qui, à presque 33 ans et alors qu’il est sur le flanc jusqu’à la fin du mois de décembre, va devoir continuer de se reconstruire tout en constituant un nouveau puzzle autour de lui. Il devra puiser dans les ressources que le Suédois lui a fait découvrir pour faire un nouveau pas en avant.

Les «highlights» de la finale de l'Open d'Australie 2014

Les «highlights» de la finale de Roland-Garros 2015

Les «highlights» de la finale de l'US Open 2016

(24 heures)