Ça a senti très fort le brûlé pour le «Team Rösti»

C’est la ponctualité suisse dans toute sa splendeur. «On sera prêt le jour J, pile à l’heure. Et en attendant, c’est le chantier jour et nuit avec nos préparateurs, qui travaillent sans relâche.» Valentin Gautier préfère manier l’humour plutôt que de se laisser gagner par l’angoisse. Parfois, il a vu la flotte partir sans lui. Il a vu cette place vacante sur le ponton du Havre. La faute à un chantier qui a pris un retard douteux cet été. Ainsi va la construction navale, qui n’est pas, tant s’en faut, une science exacte. Un marin maîtrise à peu près tout dans un projet. Tout sauf la partie de construction à proprement parler, qui est confiée à une poignée de chantiers spécialisés.

Valentin Gautier et Simon Koster se sont lancés dans une superbe aventure. Deux marins suisses. Un Alémanique, le Zurichois Koster, et un «Welche», le Genevois Gautier, ont imaginé le Rösti Sailing Team pour briser les barrières et fédérer les amateurs suisses de voile. «Depuis l’époque des frères Bourgnon et des frères Ravussin, c’était quelque chose qui manquait, rappelle Valentin Gautier. On s’est dit qu’il était temps de se lancer en y ajoutant une touche transrégionale.»

Langue du bord, le français

À bord, on échange en français. Par la force des choses… «Je reste sur une bonne dizaine d’années d’échec scolaire en allemand, se marre Valentin Gautier. Ich spreche nicht gut Deutschland. Simon, lui, parle parfaitement le français. Il aurait presque chopé un petit accent breton depuis le temps qu’il vit à Lorient.» C’est là-bas, en Bretagne, que les deux hommes se sont connus, sur le circuit de la Mini Transat, où ils ont brillé à de nombreuses reprises chacun de leur côté. Ils sont très vite tombés d’accord. Pour passer la vitesse supérieure et grimper d’un cran dans l’échelle de la course au large, ils ont choisi de bâtir un projet d’avant-garde et de dessiner un bateau de dernière génération qui doit leur permettre de jouer le haut du tableau d’entrée de jeu. Banque du Léman a été dessiné par Sam Manuard, l’architecte qui a tout gagné avec ses précédents bateaux dans la Class 40. «On a beaucoup discuté et on est parti sur une forme de carène qui avait fait ses preuves en Mini, raconte Simon Koster. C’est un bateau en forme de scow, très arrondi, dans les limites autorisées par la jauge. Il est très puissant et particulièrement efficace au reaching et au portant.»

L’effet de surprise

C’est à peine si les deux loups de mer savent si leur monocoque est bien né. Mis à l’eau au début d’octobre, avec plus de deux mois de retard, Banque du Léman n’a livré qu’une toute petite partie de sa vérité. Quelques navigations en baie de Quiberon et un parcours de qualification de mille milles, c’est très peu avant de s’embarquer dans une transat avec une confiance absolue. «Il va y avoir un effet de surprise pour nous et pour nos adversaires, sourit Valentin Gautier. Nous n’avons pas de certitude sur la fiabilité et, comme tous les bateaux neufs, Banque du Léman va avoir son lot de pépins plus ou moins graves. Lors de la qualification, nous avons connu un souci structurel au niveau de la coque. Nous avions alors été confrontés à un dilemme. Soit on faisait une réparation de fortune mais qui avait toutes les chances de lâcher, et on arrivait au Havre dans les délais impartis par l’organisation (ndlr: au plus tard dix jours avant le départ), soit on organisait un chantier en urgence pour faire bien les choses, avec pour conséquence d’arriver au Havre hors délai. Nous avons alerté la direction de course, qui s’est montrée très compréhensive en nous accordant un délai de deux jours supplémentaires.»

C’est donc avec un bateau flambant neuf, encore «tout chaud», que les deux compères s’élanceront dimanche. Avec comme ambition première de terminer la course. Tout en sachant pertinemment que si les étoiles s’alignent, que le sort ne se montre pas trop coquin, les Suisses seront à l’heure à Salvador de Bahía. «En plus de notre bateau, on a une autre arme secrète, révèlent Valentin et Simon. On a une belle cargaison de viande séchée des Grisons.» Pour accompagner les röstis, il paraît qu’il n’y a rien de tel.