Ce Nadal-là peut penser au record de Roger Federer

Il y a d’abord eu ce sentiment d’impuissance, violemment transpiré par un corps tout entier, celui de Stefanos Tsitsipas. Le jeune Grec n’avait plus le geste sauvage et c’est cette douleur en mouvement, désarticulée, qui a fixé la première impression au beau milieu du premier set. Pour un morceau d’éternité, déjà. Et puis tout a viré à l’obsession, à l’oppression. Celle exercée par Rafael Nadal. À le regarder sans mesurer vraiment son emprise, on avait presque oublié l’essentiel: l’Espagnol est un monstre et il est de retour. Ou non, c’est encore au-delà: c’est un Nadal nouveau, amélioré, «augmenté», qui a fait son apparition en Australie pour littéralement anéantir ses adversaires et le pauvre Tsitsipas 6-2 6-4 6-0. Il faut voir comment cet autre corps, glorieux, musculeux, monolithique, a pu faire ça pour son retour à la compétition. Parce qu’avant de s’aligner à Melbourne, Nadal a tout reconstruit de lui, de cette carcasse qui était brisée.

«Mais comment Federer ou Djokovic ont-ils fait pour battre Nadal si souvent?»

La démonstration de force a valeur de leçon et s’il faut commencer par quelque chose, n’oublions donc pas le calvaire du Grec. Ce qu’il a subi en demi-finale, en n’inscrivant que six jeux d’un match qui n’a pas eu lieu, ne raconte pas ce qu’il est. Là où tout est apprentissage, il a fait le sien dans la détresse sans doute, mais en grandissant à cette brûlure. Effondré, il ruminera cette fessée en se posant des questions. Dont celle-là qui le taraude déjà et qu’il a partagée avec dépit: «Mais comment Federer ou Djokovic ont-ils fait pour battre Nadal si souvent?» a-t-il soupiré. L’idée lui viendra, il en a le talent et il l’a montré contre Federer, même s’il ne peut s’en persuader après tout ça, maintenant. Mais c’est bien vers celui qui a provoqué ce désespoir qu’il faut se tourner. Pour comprendre que le Nadal d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier. Pour saisir qu’à 32 ans il s’est inventé une nouvelle destinée.

1. Le point de départ

C’est l’abandon en demi-finale de l’US Open contre Del Potro. Rafael Nadal souffre du genou droit. Ce qu’il lui impose comme charge physique dans ses matches se marie mal avec les surfaces dures. En 2018, il a sans doute gagné le tournoi de Toronto contre un certain Tsitsipas (6-2 7-6), mais pour tous les autres tournois sur dur, c’est un abandon ou un forfait. Il souffre aussi de ses abdominaux. Et il met fin à sa saison le 5 novembre, sans passer par la case Pékin, Shanghai, Bercy ou Masters. Il subit de plus une arthroscopie à la cheville droite en novembre. En 2019? Une exhibition à Abu Dhabi (défaite contre Kevin Anderson) et un forfait à Brisbane, où il devait préparer l’Open d’Australie. C’est cet homme-là, après quatre mois de pause pour blessure, qui est arrivé à Melbourne. Tiens, ça rappelle quelqu’un, un certain «RF» en 2017…

2. La prise de conscience

N’est pas Federer qui veut. N’est pas Nadal qui veut non plus. Ces héros savent s’adapter pour progresser. Toujours progresser. «Oui, aujourd’hui, je dois adapter mon jeu à l’époque actuelle et aussi à mon âge, comme je l’ai fait durant toute ma carrière», a-t-il admis après son succès. Il s’est donc posé et a regardé ce qu’il fallait faire pour être plus compétitif encore. En fonction de son corps meurtri aussi. Un choix par nécessité, mais un choix réfléchi, préparé.

3. Le service

D’abord, Nadal a pensé mise en jeu. En songeant peut-être à Federer, comme il l’a avoué. «Je ne peux pas jouer comme Roger, puisque je n’ai pas le service de Roger, a-t-il lancé. Il a beaucoup de points faciles, après sa mise en jeu, des coups droits simples aussi quand ça revient. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui je sers mieux. Et que ça me donne plus de points sur ma première balle.» Contre Tsitsipas, il a perdu en tout 12 points sur son service. Il a changé son mouvement, sa flexion, son inclinaison, la rapidité de sa frappe. La remise en question à 32 ans, la volonté de changer ses habitudes, ses gestes. Tout réapprendre. Comme Federer l’avait fait pour son revers, par exemple. La marque des tout grands.

4. L’agressivité dans le jeu

La logique veut qu’avec un meilleur service, tout soit plus simple. Nadal a poussé la réflexion plus loin. Cette année, il agresse davantage, plus tôt dans l’échange. Et il frappe moins de coups qu’avant pour marquer un point. Cela économise le corps, puisque celui-ci lui pose parfois problème. On pourra toujours dire qu’il n’a pas encore passé de gros test en Australie en éliminant Duckworth, Ebden, De Minaur, Berdych, Tiafoe et Tsitsipas pour s’offrir sa 21e finale de Grand Chelem. Mais il les a tous balayés en trois sets secs. La nouvelle génération a-t-elle compris le message?

5. Le record de Federer?

On ne sait pas encore si «Rafa» Nadal va remporter le titre à Melbourne. Il sera opposé en finale à Novak Djokovic ou à Lucas Pouille. À la vue de sa forme actuelle et de la confiance qu’il a emmagasinée, il est sans doute déjà favori, lui qui aura deux jours de repos, contre un à celui qui le défiera. Alors une projection. Si Nadal remporte l’Open d’Australie, il passera à 18 victoires en Grand Chelem. S’il s’offre une 12e fois Roland-Garros, il serait à 19 titres majeurs, à un seul trophée de Federer. En préparant son corps à cette nouvelle saison, en changeant son service, en adaptant son style de jeu, on veut croire que l’Espagnol a peut-être pensé un peu à l’idée de rejoindre, voire dépasser celui qu’on pensait indépassable. Premier pas dimanche? (24 heures)