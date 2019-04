Ces deux cadres font courir leurs collègues dès le saut du lit

Pour Robert Weber et Christophe de Buttet, la course à pied est avant tout une passion qui se vit en famille. Chez les De Buttet, les quatre enfants ont attrapé le virus. «L’aîné me bat désormais», souligne le père entre fierté et résignation. C’est avec sa fille que son collègue a commencé ce sport. «On a couru ensemble les 4 km «pour le plaisir», se souvient Robert Weber. Ce n’en était pas vraiment un pour moi à l’époque. Elle m’a dit: «L’année prochaine j’aurais l’âge pour courir les 10 km. On les fait ensemble?» J’ai eu une seconde d’hésitation, puis j’ai accepté. Cela a été le déclic.»

Entraînement et petit-déjeuner

Désormais, les deux cadres tentent à leur tour de faire d’autres adeptes au sein de leur entreprise. Coprésidents du Vaudoise jogging club depuis six ans, ils multiplient les activités. Dernière initiative en date: les petits-déjeuners pour les joggeurs afin de rendre les entraînements plus attractifs. «C’est un moyen de se faire connaître, de partager un moment ensemble et d’apporter de la nouveauté», souligne Robert Weber. Fort de 86 membres, le club de course à pied est ouvert à tous les employés de l’assurance. «C’est une excellente façon de créer des liens entre collègues, s’enthousiasme Christophe de Buttet. Quand tu as couru avec quelqu’un d’un autre service, cela permet aussi de faciliter les relations de travail. Il y a un aspect en lien avec la santé et un autre de cohésion de groupe. Beaucoup de gens n’ont jamais couru, où ne l’ont plus fait depuis longtemps. Ce n’est pas facile de s’y mettre et de garder une certaine discipline. Ce club aide aussi à tenir bon. Quel que soit le niveau, on peut se faire plaisir.» Le VA Jogging organise une quinzaine de sorties et propose des inscriptions dans plus de 40 courses en Suisse. Dans le cadre des «20 kils», un groupe de 240 coureurs - des employés et leur famille - se frottera cette année aux différentes distances, «principalement sur les 20 kilomètres» précise Robert Weber.

Courir pour la bonne cause

(24 Heures)

En 2016, les deux passionnés s’étaient rapprochés de l’association Cérébral Vaud, qui accompagne les personnes atteintes d’une paralysie cérébrale, afin de marquer le 20e anniversaire du club, tout en courant pour la bonne cause. Neuf équipes ont été constituées pour emmener autant de joëlettes - des chaises roulantes adaptées au sport - sur le parcours. «Un moment fort en émotions», se souvient Robert Weber. En 2019, le club de coureurs amateurs réitérera son engagement, cette fois-ci lors du Téléthon à Morges, en fin d’année.