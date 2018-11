Cette année, le Masters a la folie des grandeurs

Vendredi, lors de la soirée officielle aux Chambres du parlement, Novak Djokovic a profité du micro pour en rire. «Je me sens comme perdu au milieu d’une équipe de basket. Je suis de loin le plus petit par ici.» Le No 1 mondial (188 cm) évoquait alors ses camarades du groupe Kuerten: Sascha Zverev (198), Marin Cilic (198) et John Isner (208). Mais juste à côté, la silhouette de Kevin Anderson (203) renforçait le propos jusqu’à suggérer une révolution culturelle. Avec leur taille moyenne de 193 cm, «les Maîtres 2018» sont les plus grands de l’histoire. Ils culminent quinze centimètres plus haut que leurs ancêtres de 1978. Plus petit engagé il y a quarante ans, Harold Solomon (168 cm) rend même quarante centimètres à John Isner. Un fossé trop impressionnant pour rester sans explication.

«Un constat saute aux yeux, les grands bougent beaucoup mieux que par le passé. Il y a vingt ou trente ans, si tu les faisais courir, c’était gagné, note Severin Lüthi. Et puis aujourd’hui, tout le monde sert très bien. Même un David Goffin (180 cm, 70 kg) claque des premières à 210 km/h. Ils ne peuvent donc plus se reposer sur leur service.» Mécanisme de compensation, les «géants» auraient donc réduit leur déficit de mobilité à mesure que leur arme fatale perdait de son pouvoir de nuisance. À moins que ce ne soit l’inverse? Marc Rosset, autorité naturelle en la matière du haut de son double mètre, joue les historiens.

«Ils ont trouvé la parade»

«Il faut se souvenir que le ralentissement des surfaces au tournant du siècle a mis un terme à la lignée des grands «serveurs-attaquants». D’un coup, ceux-ci n’avaient plus aucune chance contre les «contreurs» mobiles de type Hewitt, Grosjean ou Nalbandian. Ce qui me fait plaisir, c’est de voir que les grands ont fini par trouver la parade. Le service est à nouveau une arme. Mais derrière, ils ne montent plus. Ils frappent fort et bougent très bien.» Par quel miracle? «D’abord les progrès de la préparation physique, note Claudio Mezzadri, 26e mondial en 1987 et ancien capitaine de l’équipe de Suisse de Coupe Davis. Et puis n’oublions pas que si les surfaces se sont ralenties, les raquettes et les cordages permettent de faire sortir la balle avec plus de puissance.» En résumé, la balle traverse l’air plus vite mais prend moins de vitesse au sol. Une combinaison qui offre aux géants le temps de poser leurs appuis pour délivrer des grosses frappes, favorisées par leurs segments très longs.

Un joueur incarne peut-être plus que les autres cette évolution épatante: Kevin Anderson. «Il faut vraiment jouer très bas ou très vite pour se souvenir qu’il fait plus de deux mètres», admire Severin Lüthi. Dimanche, le Sud-Africain n’a ainsi pas hésité à défier Dominic Thiem du fond du court. Avec succès. «Hommage à mon père qui avait identifié l’évolution du jeu quand j’étais enfant et qui a beaucoup insisté sur mes coups de base et mon déplacement, se souvient «Kev». Les gars ont atteint un tel niveau de défense que tu dois pouvoir assumer des échanges avec un jeu de jambes solide.»

Inspirés par les basketteurs

Comme joueur, le finaliste du dernier Wimbledon a mis du temps à se faire confiance. Et selon lui, les grands, en tant que groupe, ont eu besoin de temps et de modèles pour s’imaginer capables de couvrir le terrain sans se désunir. «Si vous prenez les basketteurs, ils sont plus grands que nous et bougent très bien. Je pense qu’ils ont inspiré les tennismen et changé un peu la perception que les grands ont de leurs possibilités. Les jeunes regardent le basket, ils ont vu Del Potro, Berdych, peut-être moi. C’est ainsi que les mentalités changent.»

Lundi, «Sascha» Zverev n’a pas hésité à reculer trois mètres derrière la ligne pour défendre et pousser Cilic à la faute. Quant à Karen Khachanov – remplaçant à Londres, 198 cm aussi – il avait accepté le bras de fer du fond de court durant 4 h 25 contre Nadal à l’US Open. Ces deux-là ne craignent pas les changements de direction et les glissades en bout de course. Ils sont jeunes, immenses, puissants, mobiles. Ils sont surtout favoris pour détrôner bientôt Marat Safin (193 cm). Et devenir le plus grand No 1 mondial de l’histoire du tennis.

(24 heures)