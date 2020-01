Chaque année, la magie opère sur le mythique Lauberhorn

Cela fait 90 ans qu’elles fascinent le monde entier. Les Courses internationales du Lauberhorn avaient pour but premier de déterminer qui des Bernois ou des touristes anglais étaient les meilleurs skieurs de la station. «La démocratisation du ski, sa reconnaissance par la Fédération internationale et l’implication importante des milieux touristiques dans un Oberland alors très dynamique sont autant de facteurs qui ont favorisé l’implantation de l’épreuve», souligne Sébastien Cala, chercheur à l’UNIL et auteur d’une thèse sur la genèse et l’essor du ski en Suisse.

Samedi, le village de l’Oberland bernois vibrera une nouvelle fois devant le mano a mano que se livreront Beat Feuz et Dominik Paris, les deux hommes les plus rapides du monde sur des spatules actuellement. L’année passée, ils étaient 67'600 spectateurs sur les trois jours – un record – amassés sur la tribune naturelle en face du spectaculaire Hundschopf et l’aire d’arrivée. Agitant frénétiquement les drapeaux suisses et avalant les Kafi Fertig pour se réchauffer.

Pèlerinage des légendes

Mais la course se dévore aussi devant l’écran, comme Beat Feuz quelques années plus tôt. «Gamin, je courais chez moi en sortant de l’école pour ne pas manquer le départ à la télévision», se souvient le Bernois, qui veut retrouver sa couronne samedi. Le million (1'064'100) de téléspectateurs a été franchi pour la première fois lors de la descente de 2019 sur la chaîne alémanique SRF qui produit les images.

En septembre passé, une conférence sur le mythe du Lauberhorn, organisée à l’Université de Neuchâtel, a fait salle comble. Plus de 500 personnes se sont réunies pour écouter deux légendes du ski. Dans l’aula, les plus âgés se sont tordus de rire aux anecdotes de la course et de ses à-côtés racontés par Roland Collombin. Plus sérieux, Didier Cuche, trois fois deuxième sur le Lauberhorn, s’est rappelé au souvenir des plus jeunes. «Je regrette encore aujourd’hui de ne pas avoir plus pris conscience du moment lorsque je m’y suis élancé pour la dernière fois», avait-il alors lâché, pris par l’émotion.

Le Neuchâtelois s’était souvenu avec nostalgie de cette épreuve si spéciale, sa très lente montée en train et la relation si proche qui s’y établit avec le public. Nonante ans plus tard, évoquer le Lauberhorn fascine toujours autant. «Ici, le mythe perdure en raison de la piste justement. Elle a formé des légendes, des histoires s’y sont écrites, parfois douloureuses avec de terribles blessures et des défaites», témoigne Michael Walchhofer, vainqueur en 2005. Assis dans une tribune de l’aire d’arrivée du combiné vendredi, l’Autrichien est entouré d’autres légendes invitées, telles que le triple lauréat, Karl Schranz.

Les images de ceux qui ont écrit l’histoire du Lauberhorn défilent sur les télévisions des bars de la station. La descente en combinaison fromage de William Besse est suivie d’une séquence rétro mettant en scène Karl Schranz.

À 21 ans, le Martignerain Arnaud Boisset avoue que les images de Bode Miller tapant le matelas du Kernen-S ont marqué son enfance. «Ma mère m’a confié récemment qu’elle avait suivi la course en face du Hundschopf quand j’étais encore dans son ventre, raconte l’espoir romand de la descente, qui a été privé d’une première en Coupe du monde par ses entraîneurs. Ceux-ci lui ont préféré le Bernois Lars Rösti, pourtant moins rapide à l’entraînement.

Feuz, puissance trois?

À Wengen, tout le monde le répète inlassablement, tout est plus compliqué. Plus de 1500 tonnes de matériel doivent notamment être transportées en train et en hélicoptère. «Cela représente 31% du budget qui s’élève à plus de 8 millions de francs cette année», précise Andreas Rickenbacher, vice-président du comité d’organisation. L’an passé, certains spectateurs ont patienté près de trois heures à Lauterbrunnen avant de pouvoir rejoindre la station. «Les courses de Wengen sont devenues une fête populaire qui réunit plus de 100000 personnes dans le village et nous atteignons une limite», concède l’organisateur. «Il n’y a aucune autre épreuve qui comporte autant de contraintes pour les athlètes, les médias et le public, souligne Beat Feuz. Pourtant, la magie opère chaque année et tous reviennent pour l’édition suivante.»

Samedi, «Kugelblitz» tentera de rejoindre Karl Schranz dans la légende du Lauberhorn en décrochant un troisième sacre. Les gens reviendront l’année suivante. Un jour, le Bernois raccrochera ses lattes et d’autres légendes feront perdurer le mythe.