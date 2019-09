Chez les Philadelphia Flyers, les icônes sont aussi derrière le banc

Il est 15 h 12 ce samedi lorsque les membres des Flyers de Philadelphie (NHL) descendent du bus aux couleurs du Lausanne HC devant Malley 2.0. Trois heures plus tôt, ils avaient atterri à Cointrin et, après un crochet au Beau-Rivage Palace, où ils logent jusqu’au match de lundi (20 h) contre le LHC à la Vaudoise aréna, ils s’apprêtent à dégourdir sur la glace leurs jambes un peu rouillées par un vol de dix heures. Généreux avec une poignée de chasseurs d’autographes, sans écouteurs dans les oreilles, les hockeyeurs déambulent dans un ordre qui, comme à l’armée, témoigne d’une hiérarchie bien établie. Les joueurs étoiles (Claude Giroux, Sean Couturier, Matt Niskanen et Jakub Voracek) ouvrent la marche, les autres suivent. Et, tout devant, sourire à faire pâlir un mannequin «Pepsodent», barbe d’explorateur entretenue, il y a Alain Vigneault (58 ans), le nouvel entraîneur en chef de la franchise de Pennsylvanie.

Des profils de mastodontes

Coach du Canada aux derniers championnats du monde, où il avait été à l’origine de quelques jurons proférés en Suisse (en quarts de finale, les Canadiens avaient égalisé à la dernière seconde avant de s’imposer dans la prolongation contre l’équipe de Patrick Fischer), le Québécois précède de plusieurs mètres ses adjoints, Michel Therrien (55 ans) et Mike Yeo (46 ans). Habitué à évoluer dans de gros marchés où la pression ne se consomme pas qu’en fût (il a dirigé 1216 parties de saison régulière avec le Canadien de Montréal, les Canucks de Vancouver et les Rangers de New York), Vigneault n’est pas d’un naturel frileux: dès sa nomination chez les Flyers, il s’est assuré les services de deux adjoints qui ont des profils de mastodontes et une solide expérience d’entraîneur No 1.

Therrien, c’est 737 matches derrière le banc des Pingouins de Pittsburgh et du Canadien de Montréal. Mike Yeo, c’est 482 présences à la tête du Wild du Minnesota et des Blues de Saint-Louis. «L’une des clés pour obtenir du succès, c’est de s’entourer des meilleures personnes possible, nous explique Vigneault au terme de l’entraînement, qui n’a duré que trente-cinq minutes. Personne ne connaît mieux le travail qui est attendu d’un adjoint qu’un adjoint qui a été entraîneur en chef.» Pendant qu’il s’exprime, Therrien et Yeo demeurent sur la glace et multiplient les discussions bilatérales avec des joueurs. «À Vancouver et à New York, j’avais déjà travaillé avec un ancien No 1, je mesure donc le positif que l’on peut tirer avec un tel atout. Quand j’ai été nommé à Philadelphie, j’ai tout de suite pensé à Michel Therrien, que je connais depuis de nombreuses années. Même s’il n’a encore jamais été adjoint, il s’est tout de suite senti confortable avec ma proposition et avec son nouveau rôle. Il voulait revenir dans la Ligue nationale et je suis content de lui en avoir donné l’opportunité. Mike Yeo, lui, avait déjà été l’adjoint de Therrien.»

Une balance à trouver

Therrien, qui avait été congédié par le Canadien de Montréal le 14 février 2017, alors que son club figurait dans la zone des formations qualifiées pour les play-off, est notamment en charge des situations de power play avec les Flyers. «Le hockey a tellement changé, note-t-il. La structure du personnel d’entraîneurs s’y adapte. Aujourd’hui, la tendance va vers l’embauche d’adjoints qui ont de l’expérience tout en sachant que, en même temps, des jeunes peuvent apporter de nouvelles idées. C’est une balance à trouver.»

Il n’empêche que, psychologiquement, le changement de matricule, le fait de passer de No 1 à No 2, nécessite de transiter par une phase d’acceptation. À Montréal, Therrien était le chef, l’homme qui avait le sifflet, le patron qui prenait la décision finale, l’icône qui répondait quotidiennement aux questions des médias en direct à la télévision. «C’est sûr que mon rôle est différent. Aujourd’hui, je travaille beaucoup avec les joueurs de manière individuelle, je leur donne mon point de vue. En fait, c’est un job de préparation que je fais pour l’entraîneur en chef qui, au final, décidera.» L’approche lui permet également de quitter la tunique du Père Fouettard qu’il avait souvent dû endosser dans ses aventures précédentes. L’adjoint est aussi le coach qui bavarde avec les hockeyeurs, celui qui obtient des confidences. «Une équipe de hockey, c’est comme une famille, image Therrien. Parfois, c’est le père qui est un peu plus dur avec son fils, et la mère qui va venir lui frotter le dos.»

Le modèle Vigneault, qui commence péniblement à être imité par quelques-uns de ses confrères, deviendra-t-il bientôt une norme? Se répercutera-t-il dans nos contrées où, souvent, les No 2 n’ont qu’une expérience de No 2 dans les rangs professionnels?