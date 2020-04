Chez nous, les coupes se gagnent puis s’oublient

Pour qui se rend à Barcelone, le musée des Blaugrana représente un passage obligé, une institution au même titre que la Sagrada Familia ou les Ramblas. Plusieurs fois rénové et agrandi depuis sa création en 1984, il s’étale sur 3600m2 répartis sur deux étages. Avec deux millions de visiteurs par an, le musée est le plus fréquenté de Catalogne et le troisième de toute l’Espagne derrière le Prado et le Reina Sofia à Madrid. Il est traditionnellement associé à la visite du Camp Nou, de la salle des trophées à la découverte des vestiaires, avant le passage obligé au fanshop pour faire sonner le tiroir-caisse.

L’exemple de Barcelone illustre la savante mise en scène de l’histoire des clubs, racontant l’identification à des couleurs. De l’Espagne à l’Allemagne, de l’Angleterre à l’Italie, chaque club ou presque possède son musée ou un espace dédié à son passé afin d’y présenter son patrimoine. Sauf en Suisse, où le poids historique des clubs se limite le plus souvent à une vitrine où dorment des trophées exposés à la poussière du temps. Concrètement, seuls YB (depuis 2006) et Bâle (2008) ont ouvert des espaces d’exposition; ils ont été rejoints par le FC Zurich qui dispose d’un musée depuis 2011. L’absence d’un palmarès européen et le manque de reconnaissance à l’internationale justifient en partie cette discrétion. Comme le fait de devoir rendre l’original de chaque trophée après une année pour n’en conserver qu’une réplique dans le meilleur des cas.

Des trophées cabossés

En Suisse romande, c’est le désert. Il n’y a rien: ni coupes, ni souvenirs jaunis, ni archives retraçant la grandeur de ce que furent un jour Lausanne et Servette par exemple. Vice-président du club vaudois, Stefan Nellen se souvient avec émotion d’un ancien déménagement. «Quand on a vidé le secrétariat lors de la reprise d’Ineos, raconte-t-il, j’ai découvert de vieux cartons. En les ouvrant, j’y ai trouvé quelques coupes cabossées comme si j’étais descendu à la cave. Beaucoup de l’histoire du club s’est perdue ou a été éparpillée.»

Voici dix ans, au lancement du projet Métamorphose, prévoyant alors le nouveau stade du LS à Vidy, un concept de musée avait timidement vu le jour avant d’être enterré. «À l’époque, l’idée était d’accueillir le musée de la FIFA à Lausanne afin d’offrir le pendant du Musée Olympique.» À la Tuilière, rien n’a été prévu pour revisiter le glorieux passé du LS. «La génération 2.0 est moins attachée au papier, on prend, on jette», se désole M. Nellen.

Au Servette FC, une grande partie des archives a été engloutie suite à la faillite de 2005. Saisis par l’Office des poursuites, ces documents ont été dispersés aux enchères. Quelques mois avant la banqueroute et la fin de l’ère Marc Roger, un ancien employé du club a cependant eu le fin nez de soustraire plusieurs trophées, channes et autres coupes – autant d’objets historiques constituant le patrimoine grenat – qu’il a entreposés chez lui avant de restituer son «trésor de guerre» à l’Association du SFC en 2014.

Le socle au nightclub

Une collection que Loïc Luscher cherche à enrichir en épluchant les petites annonces. «Quand on voit passer un truc, on essaie de l’acquérir, explique ce passionné d’histoire, par ailleurs responsable de la communication du club. Mais les prix grimpent vite. Un vieux maillot du Servette des années80 peut partir à plus de 600francs.»

Parmi les pièces préservées figure le… socle du trophée de champion de Suisse 1985. «Le club avait rendu le trophée à Berne sans son socle qui avait été perdu, ce qui lui avait valu une facture salée afin de réparer l’objet. Bien plus tard, le socle avait été récupéré au Moulin-Rouge (ndlr: un night-club genevois), où toute l’équipe s’était rendue pour fêter le titre.» À la Praille, à l’initiative conjointe de la Fondation du stade et du SFC, plusieurs vitrines d’exposition, installées dans les coursives, accueilleront bientôt les plus belles pièces racontant 130ans d’histoire grenat – «mais ce ne sera pas un musée», précise notre interlocuteur.

Un projet en Valais

Ailleurs en Suisse romande, le passé ne fait pas davantage recette. À Neuchâtel, il ne reste plus grand-chose des grandes années de Xamax excepté quelques photos et les Livres d’or de feu Gilbert Facchinetti à Saint-Blaise, alors même qu’un vague projet de musée est toujours à l’étude. «On s’aperçoit que la culture du passé ne fait pas partie de l’ADN des Suisses», observe Jean-François Collet, son nouveau patron.

En Valais, le FC Sion n’a pu conserver aucune des treize Coupes de Suisse qu’il a soulevées. «On les a chaque fois rendues, déplore Christian Constantin. En Suisse, on ne garde rien. Dans les vrais pays de foot, la culture du club se transmet de génération en génération, ce qui n’est pas le cas chez nous.» Voici deux ans, l’idée d’un musée dédié au FC Sion, installé à l’Évêché, sur la place de la Planta, avait pourtant émergé. Piloté par Jean-Philippe Cotter, le projet a depuis évolué puisqu’il concerne désormais l’ensemble du sport valaisan. «Le défi sera aussi d’ordre technologique, avec le recours à la digitalisation et à la 3D, dévoile son responsable. Ce sera davantage un lieu vivant qu’un simple musée…» Inauguration prévue en 2022.

L’occasion de combler un vide abyssal en associant passé et présent afin de mieux appréhender l’avenir. Et de plus ancrer le sport dans ses racines.