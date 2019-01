«Cinq titres du Grand Chelem, c’est encore un long chemin»

Impérial en finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a-t-il marqué les esprits avant de marquer l’histoire? Le Serbe ne s’en est pas caché: il joue désormais en lorgnant les records. En premier lieu le plus prestigieux d’entre eux: celui des titres en Grand Chelem?

«Nole» et ses quinze titres est-il devenu la menace la plus dangereuse pour le record de Roger Federer (20 titres)? Jusqu’où peut-il profiter de l’ascendant psychologique dont il jouit face à ses deux principaux rivaux? La «Next Gen» et quelques autres peuvent-ils encore arbitrer ce formidable match à trois? On a posé toutes ces questions à Jonathan Wawrinka, entre deux leçons sur les courts du TC Stade-Lausanne. (24 heures)